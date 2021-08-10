Марсоход NASA Perseverance не выполнил свою миссию: учёные пытаются выяснить причину

Марсоход NASA Perseverance, который в феврале 2021 года удачно сел на красную планету, по неизвестной причине не смог собрать образцы марсианского грунта во время первой попытки. После проверки специальной трубки команда миссии не обнаружила там образцов камней или реголита.

Об этом сообщает NASA.

В Perseverance есть 43 титановых трубки, предназначенные для хранения образцов. На конце двухметровой роботизированной руки ровера находится сверло, а также полый керн для одновременного бурения поверхности и забора проб.

Специалисты говорят, что весь процесс забора образцов автоматизирован. Для выполнения своей задачи марсоход обязательно должен измерить объем проб. Но зонд не зафиксировал сопротивления, которое было бы, если бы образец находился внутри трубки.

Теперь перед командой миссии предстоит выяснить, что пошло не так.

Для этого нужно посмотреть снимки сверла роботизированной руки крупным планом.

Когда специалисты узнают причину невыполнения марсоходом своей задачи, они назначат дату новой попытки забора проб грунта.

Ранее "Телеграф" сообщал, как китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал на Землю первое видео с орбиты Марса.