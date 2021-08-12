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Секрет прочности фисташек раскрыт - ученые (видео)

Секрет прочности фисташек раскрыт - ученые (видео)
04:31 Сегодня Телеграф FoodМood

Биофизики из Венского университета природных ресурсов раскрыли секрет прочности скорлупы фисташек. Для этого они несколько лет изучали скорлупки грецких орехов, фисташек и семян сосны.

Про необычное исследование рассказывает ScienceNOW.

Каждый человек, которые ел фисташки, сталкивался с тем, что некоторые скорлупки очень тяжело разъединить. Именно это неудобство натолкнуло биофизика Нотбургу Гайрлингер на исследования. 

Два года назад эта группа ученых открыла секрет прочности скорлупы грецкого ореха: она состоит из трехмерных ячеек в форме головоломки с переплетенными долями. Оказалось в скорлупе фисташек клетки выглядят также. Это сверхпрочные конструкции, из которых полностью состоит скорлупа. 

С помощью современных способов исследования на наноуровне ученые выяснили, что скорлупа фисташек прочнее, поскольку ее клетки имеют в три раза больше долей для сцепления друг с другом чем у грецкого ореха. При этом они соединенны друг с другом как тазобедренные суставы человека - посредством шарнирных структур. 

Скорлупа фисташек достаточно прочна, чтобы однажды ее можно было использовать для изготовления амортизирующих предметов, например, защитных шлемов.

Ранее "Телеграф" писал, что ученые провели эксперимент по лечению рака молочной железы грецкими орехами. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Ученые, Орехи, Фисташки, Скорлупа.
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