Чудо-продукт: чем полезны орехи и как их правильно есть

Те, кто ведет здоровый образ жизни и активно следит за своим питанием, должны знать, что орехи – это невероятно полезный продукт. Орехи быстро утоляют голод, снижают пагубное влияние стресса и нервного напряжения на организм, а также это хорошая «еда» для мозга.

Орехи – это концентрированный источник питательных веществ - витаминов, минералов и клетчатки.

Диетолог Светлана Фус решила напомнить своим подписчикам, как правильно есть орехи, чтобы получать максимум пользы от них.

Первое, помните - орехи должны быть свежие, а не жареные.

Чтобы получить всю пользу от них, необходимо есть их сырыми. От тепловой обработки большинство полезных свойств ореховых зерен теряются.

Желательно покупать орехи в скорлупе. Очищенные и упакованные в пакеты, они быстро окисляются и приобретают вкус прогорклого масла. Очистите и ешьте их сырыми, чтобы сохранить полезные жирные кислоты и витамин Е.

Подсоленные, а тем более подслащенные сахаром или медом орехи – тоже не лучший выбор.

Стоит отметить, что употребление всего горсти орехов в день снизят риски развития ишемической болезни сердца, онкологических болезней и риск преждевременной смерти.

Такой защитный эффект проявляется при употреблении 20 г орехов в день. А увеличение количества орехов в рационе свыше 20 г не имеет преимуществ. Именно такое количество не помешает вашей фигуре и не вызовет тяжести в желудке.

Помните, что орехи относятся к высокоаллергенным продуктам! С осторожностью нужно относиться людям имеющим склонность к аллергиям. Есть противопоказания при болезнях ЖКТ, некоторых кожных болезнях, при гиперфункции щитовидной железы.

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