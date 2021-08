Школьницу из Новой Каховки признали гением в США: как поможет нашей экологии разработка Вики Панченко?

О том, что украинскую школьницу, ученицу 10 класса Новокаховской школы №1 Херсонской области Викторию Панченко в США официально признали гением, на днях сообщила Образовательная ассамблея. Оказывается, еще в июне девочка стала бронзовой призеркой Всемирной Олимпиады гениев за проект "Современные методы фиторемедиации рек". Бонусом к награде является грант на 15 тысяч долларов на учебу в университете Нью-Йорка в Осуиго (State University of New York at Oswego).

"Телеграф" познакомился со школьницей, а также выяснил, что такое "фиторемедиация" и чем ценна данная разработка. Ну и как в украинских семьях появляются гении?

4 олимпиады – и везде призовые места

"У нас учительская семья, потому не удивительно, что обе дочки учились с удовольствием, - рассказывает мама Виктории, Елена Панченко. – По образованию я – биолог, а муж, Андрей Валерьевич, преподавал физику и даже был директором одной из школ. Правда, сейчас мы не работаем по специальности, но ведь "бывших" учителей не бывает? Этой работе уже 4-й год. Начинала ее еще наша старшая дочка Вероника, была с ней призером 4-го этапа украинской олимпиады по экологии, и благодаря этому успешно поступила в Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины. Сейчас она уже третьекурсница на специальности "пищевой технолог", учится на повышенную стипендию, а в данный момент проходит в Германии учебную трудовую практику. А младшая продолжала разработку проекта и совершенствовала его".

Есть ли смысл стремиться в науку, которая слабо финансируется государством и "не кормит" самих ученых – спрашиваем у собеседницы.

"Сейчас наука немного на другом уровне и теперь есть некоторые отрасли науки, которые, как мы видим, уже и "кормят", - не теряет оптимизма мама двух талантливых дочек. - Виктория тоже собиралась поступать вслед за сестрой в Университет биоресурсов, но после победы на международной олимпиаде у нее появились и другие варианты. Успех на олимпиаде прибавит ей баллов при поступлении куда-либо".

Если кто успел обрадоваться, что Виктория получит 15 тысяч долларов, то вы поторопились: грант распространяется лишь на учебу в вышеупомянутом американском вузе. Это возобновляемая стипендия 15 тысяч в год только на Осуиго. То есть, на каждый год обучения при условии, что ее не отчислили и она продолжает там учиться. Но это ж только маленькая толика расходов! У них для иностранцев стоимость обучения 70 тысяч долларов в год. Сюда входит полный пансион, но без этого они не принимают иностранцев. Для американцев существуют кредитные программы, получается и дешевле, а из-за рубежа они себе, грубо говоря, "нищету плодить" не желают. Но есть и другие программы - полного финансирования, и чтобы туда пройти, победа в этой олимпиаде тоже добавит баллов. Для окончательного решения у Виктории еще год впереди.

Стоит заметить, что на международный конкурс Вика представляла свой проект на английском языке, при том, что в школе изучает французский. По словам мамы, этим летом дочка успешно сдала тест DELF (Diplome d'еtudes en langue Franсaise - международный экзамен по французскому языку, разработанный Министерством образования Франции).

"А английский у нее в школе был буквально пару лет как второй иностранный. Потом поурезали часы и английский отменили. Но она занимается сама, и сейчас после этой олимпиады дочка зарегистрировалась в программе ENGin - американской волонтерской программе по обучению английскому разговорному языку - и дважды в неделю с ней занимается девочка-американка онлайн. Для той девочки это засчитывается как волонтерские часы, без которых она в Америке не сможет поступить, а для Вики это бесплатные занятия английским языком с носителем языка".

Предполагаем, что с таким ответственным отношением к учебе Вика - круглая отличница.

"Да, круглейшая, - смеется Елена Владимировна. – В прошлом году, еще до карантина, она участвовала в 4-х областных предметных олимпиадах, и во всех заняла призовые места. По украинскому языку – первое место, и должна была ехать на всеукраинский уровень, но помешал карантин. Первое место также по французскому, второе по географии и третье место по биологии. А сначала в в городе пошла на 4 олимпиады – больше просто не физически не успевала, и во всех победила, при том, что у нас в городе 10 школ. Ребенок – универсальный".

Для очистки Днепр нужно биоплато размером 150 тысяч га

Фиторемедиация - это комплекс методов очистки сточных вод, грунтов и атмосферного воздуха с использованием зеленых растений. Школьница предлагает создать специальные плавающие конструкции понтонного типа (биоплато) и разместить их в отечественных водоемах, что поможет очистить реки естественными способами без механического вмешательства в экосистему.

"Моя сестра представляла пробную модель этой конструкции на всеукраинском этапе предметных олимпиад, - объясняет Виктория. – Когда она окончила школу, я подхватила ее проект, потому что это было интересно для меня. Я считаю, что такая новая идея, придуманная нами, не должна оставаться незаконченной. После этого мы улучшили конструкцию биоплато: когда делала моя сестра, оно было деревянным и от веса тростника просто начинало тонуть, потому задачей моего проекта было создать новую модель, которая была бы удобна в изготовлении и практична в использовании на больших территориях".

- Расскажем подробнее о конструкции?

- В сетку, натянутую на каркас, высаживается тростник, который способен удалять из воды загрязняющие вещества. Такое биоплато поможет очистить реки естественным способом без механического вмешательства в экосистему. Площадь такой конструкции может быть абсолютно любой. То есть, в зависимости, на какие участки ее планируется ставить, она может изготавливаться любых размеров. По подсчетам, чтобы очистить Днепр на территории Украины, за год нужно сделать биоплато размером 150 тысяч га, что будет составлять всего лишь 0,3% от общей площади реки. Но имеется в виду, что сделать за год, а очистит реку не за год, примерно за 3 года, потому что тростнику нужно сначала освоиться. Он уже будет очищать воду, но для полной очистки нужно больше времени".

Главный вопрос: от чего именно биоплато могут очистить водоем? По словам Виктории, биоплато, благодаря свойствам тростника и рогоза, могут очистить водоемы от нефтепродуктов, нитратов, сульфатов. Коренная система этих растений устроена таким образом, что все эти загрязняющие вещества они раскладывают до простых веществ: таких как азот, нитроген, кислород. Тростник - прекрасный оксигенатор, улучшающий качество воды и активно насыщающий ее кислородом.

- Резонный вопрос: заросли камыша и тростника на берегах рек выполняют ту же функцию?

- К сожалению, тот тростник, который растет возле берегов, не может очистить Днепр, - поясняет юный биолог. - Раньше на территории от Каховки и до Запорожья находилась такая природная локация как Великий Луг. Он представлял собой заросли тростника и рогоза и служил для реки очистительной станцией. Его затопили при строительстве ГЭС, Днепр изменил свое русло и от этих зарослей ничего не осталось. Потому, того, что растет вдоль берега, недостаточно, в том и суть проекта, чтобы плато находились в акватории. И именно тростник (не путать с камышом), может расти без грунта, на искусственных биоплато, ему достаточно питательных веществ из реки".

- То есть, если бы в каждом городе на Днепре устанавливали такие биоплато, то бедный Днепр, который сейчас цветет и зарастает, очистился и ожил?

- Получается, так. Но, как мы говорим в проекте, намного практичнее будет ставить конструкции большими площадями на территории водохранилищ в несудоходных местах, поскольку большая территория возле городов оставлена под рекреационные зоны или же там проходят судоходные пути.

Учиться хорошо в школе и онлайн

У этой работы есть научный руководитель Юрий Иванович Ващенко – бывший директор главного управления Каховского магистрального канала. Сейчас он уже на пенсии. Именно к нему мы с сестрой обратились с вопросом, возможно ли вообще такое создать в реальности или мы что-то себе придумали. Он нас выслушал, идею одобрил, немного помог нам, давал специальную литературу. Помогала также моя учительница биологии Оксана Анатольевна Карленко, которая отправляла старшую сестру и меня на олимпиады, продвигая проект.

- Судя по отзывам, которые оставляют взрослые люди под твоей видеопрезентацией работы, это "идея на миллион" – недорого, несложно и действенно. Но есть ли у этой замечательной идеи шансы быть использованной в Украине?

- Я надеюсь, что эта разработка воплотится в жизнь в более крупных масштабах, поскольку загрязнение Днепра сейчас очень большая проблема в Украине и ее пытаются решить, используя какие-то механические фильтры, но не получится так просто одним реагентом или какой-то химией очистить всю реку".

О том, что свою разработку следует запатентовать, школьница еще не задумывалась. Возвращаемся в разговоре к коронавирусу, который в минувшем учебном году помешал школьнице завоевать еще несколько наград на предметных олимпиадах.

- Виктория, тебе карантин пошел в плюс или минус?

- На самом деле, с одним вариантом мне будет сложно определиться, потому что, посещая школу очно, мы получаем больше знаний, а учась онлайн, я могу больше времени уделить каким-то определенным предметам. Еще онлайн мне помог тем, что такие международные конкурсы стали более доступными для любых учащихся, - отвечает отличница, которая также учится в музыкальной школе, занимается танцами и с сестрой помогает местному архитектору в восстановлении архитектурных орнаментов на зданиях в исторической части Новой Каховки.

Возможно, фамилию "Панченко" стоит запомнить, чтобы потом, любуясь чистым и полноводным Днепром или иными нашими реками, знать, кто вложил в отечественную экологию свои знания и мечты.

Радует, что талантливых детей в Украине немало. Олимпиада гениев (Genius Olympiad) проводится в США с 2011 года, к рассмотрению на конкурс подаются проекты по разным дисциплинам, но все они имеют экологическую направленность. В этом году такие проекты поступили от учащихся среднего звена из более чем 80 стран мира. Нашу страну представляли 26 участников с 25-ю проектами. Украина стала лидером Олимпиады по количеству поданных заявок, за что получила специальную награду. Серебряные медали получили Елена Коваленко, Мирослав Бур, Алена Лобанова и Виктор Уланов, бронзовые - Яна Грицишин, Александра Басараб-Кожушная, Владислав Петров, София Костелио-Кожуёвская и Александр Шарлай.