Наперекор болезни: на Волыни школьник с тяжелой формой ДЦП получил золотую медаль за отличную учебу

Школьник, чьи движения сковала жестокая болезнь и жизнь которого полностью связана с инвалидным креслом, сумел отличиться на ином поприще: по итогам учебы в общеобразовательной школе Володя Дорощук на городском выпускном торжественно получил золотую медаль в числе других отличников. И если на сегодняшний день это расценивается как неординарное событие, то есть мечта и надежда, что когда-то в Украине это станет обыденным явлением. А все дети, кому здоровье мешает быть равным ровесникам, смогут, благодаря собственному стремлению, заботе родных и помощи педагогов достигать учебных вершин. "Телеграф" выяснял, как это удалось нововолынскому ученику.

Друзья старшего сына стали и друзьями младшего

Все начинается с семьи. И потому основные вопросы были адресованы маме Володи, Ирине Дорощук.

"Володя – наш младший сын, а старшему, Владу, в тот момент уже было 5 лет, – вспоминает Ирина Алексеевна. – УЗИ я делала, но пол ребенка – ни одного, ни другого – мы не спрашивали, решили, пусть будет сюрприз. По 10-балльной шкале Апгар в роддоме новорожденного малыша оценили на 7-9 баллов. Там же он был приложен к груди, мы выписаны в срок на 4-й день, и никаких предпосылок к заболеванию не было заметно. Малыш хорошо кушал, набирал вес – тут проблем не было".

Но так как Ирина была уже опытной мамой, то именно ее через некоторое время кое-что насторожило в поведении сына.

"Володе было примерно 6-7 месяцев, когда уже начали проявляться какие-то несоответствия. Я обратила внимание, что некоторые вещи он сначала делал, а потом перестал, некоторые ему трудно было делать. Диагноз "ДЦП со спастическим тетрапарезом, гиперкинетическая форма" ему выставили в возрасте около года, потому что та же самая магнитно-резонансная томография не показывала глубокого поражения чего-то. Тетрапарез – это очень сложно: Вова не владеет ногами, не может писать, однако научился набирать текст на компьютере, не может контролировать голову и шею. У него нечеткое произношение, потому незнакомым людям его сложно бывает понять".

...К сожалению, в некоторых семьях такие проблемы с ребенком становятся тяжким бременем, особенно, если доход невелик. Чаще всего свалившейся нагрузки не выдерживают отцы и оставляют женщин с больными детьми, усугубляя ситуацию. Бывает, что родня и знакомые по разным причинам начинают сторониться вечно захлопотанных мам, вынужденных разрываться между уходом за ребенком и попытками заработать на существование.

Другие семьи, наоборот, становятся монолитнее и сильнее, объединяя не только родственников и друзей, но и иных близких по духу людей. В атмосфере любви и согласия, оптимизма и поддержки дети с инвалидностью не комплексуют, чувствуют себя равными, нужными и развиваются всесторонне. Володе Дорощуку повезло расти именно в таком окружении, которое мама, смеясь, называет "кланом" – в лучшем смысле этого слова.

"Любой успех такого ребенка – это большой труд семьи, причем, не только родителей. У нас к воспитанию Вовы были подключены и бабушки с дедушками, и старший сын – каждый что-то вносил от себя. Например, у нас всегда собирались друзья и одноклассники старшего сына, их было много и они настолько научились с Вовкой общаться, что долгое время они были и его друзьями, приходили к нему на день рождения с подарками, брали в компанию в компьютерных играх. То есть, у него были друзья старше возрастом, он к этому привык и потому ему не всегда интересно с ровесниками. Понятное дело, что общаться ему легче с тем, кто готов его понимать и принимать".

Ребенок на коляске даже в туалет не заедет

Сказать, что Ирина быстро смирилась с болезнью сына, значит, покривить душой.

"Признаюсь: были все этапы принятия неизбежного, которые описывают психологи – от отрицания до принятия. Их на самом деле все надо пройти. Если чего-то не пройдешь, ты еще не принял эту ситуацию. Конечно же, и плакала. Ну как: поревел ты вечером, дал себе волю, а утром встаешь и опять начинаешь делать то, что надо. Времени себя жалеть, впадать в депрессию нет, – поясняет женщина. – Даже сейчас, когда читаю статьи про Вову и нашу семью, мне кажется, что это написано про кого-то другого, ведь мы ничего геройского, по сути, не делаем. Просто воспитываем ребенка, которого любим, вот и все".

Оптимизм и добрые семейные взаимоотношения помогают Дорощукам не зацикливаться на плохом.

"Я стараюсь видеть в людях хорошее и вообще хочу видеть мир лучше, чем он есть. Даже если что-то где-то вокруг нас делается не так, мы просто считаем этих людей "не нашими", ищем "наших" и все. У нас круг общения небольшой, но очень сплоченный и мы этому рады. Это друзья и родственники, которые понимают, что мы делаем, и понимают, что они делают для нас", – говорит Ирина.

Пока Вова был маленьким, самым близким человеком для него была мама, а в последние годы это место прочно занял папа.

"Я по образованию экономист, у нас с мужем долгое время был свой частный бизнес. Сейчас он тоже есть, просто муж поменял специфику своей работы, чтобы меньше ездить и ходить в офис, а больше находиться дома, потому что, как минимум, для прогулок с сыном нужен человек сильный. Представьте: коляска – 20 кг, Вовка – 55, вместе это 75 кг, при моих 50-ти выносить его на улицу сложно".

Семья живет на первом этаже, но преодолеть ведущие к нему 5 ступенечек с инвалидной коляской – проблема. Такая же, как пороги и лутки дверей в различных заведениях и учреждениях. Пока что остается открытым вопрос о возможном переезде в частный дом. Сначала Володя учился в специализированной школе для деток с разными нарушениями здоровья.

"Там мы проходили специальную комиссию, которая проверяла уровень учебы ребенка по году. И согласно этого направления нас обучали. Мы с Вовой шли по обычной школьной программе. Коллектив в этой 9-й школе небольшой, деток немного, и я очень рада, что эта школа была, потому что не каждый ребенок может пойти в инклюзивный класс. Абсолютно не каждый! Например, Вове нужна особая парта, на обычном стуле он сидеть не может, точно такие же проблемы с туалетом, ни в какой школе ребенок на коляске в туалет просто не попадет, ни на какой второй этаж не заедет. Пока еще сын маленький был, мы таскали его, куда могли, а сейчас 70 с лишним кг общего веса – это уже не шутка".

После специализированной девятилетки родители перевели сына в общеобразовательную школу №3, которая находится близко к дому, чтобы учителям было максимально удобно приходить к ним на дом. Волновались, как там воспримут необычного ученика, смогут ли обеспечить посещение педагогов, как в предыдущей школе.

"Я понимала, что мы очень тяжелые для них. Но там взяли документы, посмотрели свидетельство за 9-й класс, и сразу сказали, что да, без проблем, приходите. То есть, не создали нам никаких поводов для переживаний".

По словам Ирины, первое время учителя из новой школы также чувствовали себя "не в своей тарелке". А буквально через месяц подружились с подростком и с его близкими.

"Дело в том, что он хотел учиться. Да, он не все мог делать самостоятельно, это однозначно, но он настолько был готов учиться и любил это дело, что сложностей не возникло. То есть, были предметы, которые мы все 11 лет с ним учили, писали за него, а есть такие, которые мы даже не знаем, когда он делал. В день у нас могло быть 3-4 учителя по разным предметам. Просто, допустим, информатику с математикой мог один учитель читать, биологию и географию – тоже один. В итоге, все 11 лет ежедневно к нам кто-то приходил из учителей".

Плюс здесь в том, что объяснять тему одному ребенку гораздо проще, чем целому классу. Педагог сразу видит, что ученик понял, а что не понял.

"Действительно, первое время мы волновались, как нам получится общаться с учеником, говорить он почти не может, к тому же, не пишет ручкой, может только набирать текст на компьютере, – подтверждает классный руководитель Вовы Елена Баглай. – Но уже после нескольких занятий мы обнаружили у него глубокие знания по всем предметам. Что бы Володе ни задавали, он все выполнял идеально и своевременно. Я преподавала ему английский язык. Как проверить его знания? Дала ему текст, он прочитал его очень быстро, что меня удивило, и давал правильные ответы, выбирая из предложенных вариантов. Уточняю, не угадал ли ответ, но он тихонько, шепотом, объясняет значение слов".

Учительница говорит, что ее поразило, как много мальчик знал слов, которые не знали его одноклассники. А преподаватель истории ей рассказывала, что задавала Вове один параграф, а он забегал вперед еще на два. Учитель математики пояснила, что он вел в электронном формате тетрадки. У школьника было 12 баллов по химии.

"Честно говоря, я и не думала, что пойдут такие высокие результаты, но когда начала анализировать его оценки за 1-й семестр 10-го класса, получалось, что ребенок – отличник. Хотя он и пришел с хорошими оценками. Жаль, что физические ограничения не дают ему проявить себя полностью, но я уверена, что он добьется своего в жизни, потому что он не просто молодец, он – боец! И уже по итогам 1-го семестра 11-го класса мы поняли, что он является претендентом на медаль".

Стоит подчеркнуть, что в этом году школа подготовила 9 медалистов из полусотни выпускников – практически, каждый пятый ученик показал блестящие результаты.

Болеет за "Динамо" обычно Вова с папой

Давно замечено, что ребятишки, которые из-за болезни не посещают детсад и не играют со сверстниками на улице, рано тянутся к знаниям, ведь родителям все время надо их занимать.

"Так и есть, – подтверждает мама нашего героя. – Сейчас часто развлекают детей с помощью гаджетов – сунули в руки планшет или телефон и пусть смотрит. А когда Вовка родился, ноутбуки были, но еще те, громоздкие. Мы так начинали: с 6-ти месяцев ежедневно возили Вову во Львов на раннюю реабилитацию, а потом возвращались домой. Я брала с собой сумку книг, муж за рулем, а я с сыном на заднем сидении занимаюсь. А что ребенок – он запоминает любую информацию, какую ему дают, то ли как говорит кошечка или собачка, то ли какая эта буква. Так сынишка выучил буквы, а потом сам научился читать. Непонято как – мы ему основ чтения не давали, думали, что в 4 года еще рано. Смотрим – он бегущую строку по телевизору читает! Самые простые английские слова и фразы он выучил на своих мультиках. У него же не было других развлечений. Гениальностью я это не считаю, понимаю, что это просто вложенная в нужный момент информация. А здоровые детки играют сами по себе, им столько внимания взрослых не требуется".

С отцом, Романом Васильевичем, Вова не только гуляет, у них сейчас много общих интересов. Фильмы по типу "Звездных войн" он смотрит исключительно с папой, вместе болеют за киевское "Динамо" и, конечно, за футбольную сборную Украины. Родственники из Киева передают для Володи атрибутику любимого клуба.

"Скажу, что с таким папой, как мой супруг, мне пока ничего не страшно, – с гордостью говорит Ирина. – Очень много вещей они делают вдвоем, и я благодарна мужу за это. Мальчику, все-таки, нужен мужчина в семье. Именно папа помогал ему с точными науками. Вовка учился сам, но мы помогали записывать материал. Если, допустим, географию, историю, украинский и английский язык он сам себе тихонько набирал на компьютере и это все показывал учителям, то физику, химию, алгебру, геометрию в компьютере так просто не запишешь. Ему надо было под диктовку писать уроки дома, а там задачи в два-три "этажа" пишутся – вот это муж для сына честно и добросовестно записывал все эти годы. Пока математика была попроще, то мы все записывали, потом я сказала, что производных вспоминать уже не хочу... И перешла на такой себе бытовой уровень – купить-одеть-приготовить-покормить".

Выходит, Вовину золотую медаль надо "делить" на троих? Ирина уверяет, что подключались не только они.

"До поры до времени у нас вообще было две бабушки, два дедушки, потом по одному представителю старшего поколения из семьи не стало, но все вложили в Вову свою любовь и заботу. Да мы ничего особенного и не делаем, просто любим и воспитываем своего ребенка".

И все эти старания оказались недаром. Крепкие познания, а Володя немало дополнительной информации черпает в интернете, позволили ему претендовать на медаль. Хотя, получит ли ее толковый паренек, семья не была уверена.

"Что касается медали, то колоссальную работу провел директор школы. Юрий Константинович Мороз считал, что Вова ее заработал и собирал аргументы в пользу ее получения. Законы необходимые пересматривал, консультировался с областным управлением образования – у нас же неаттестация идет по физкультуре и у нас нет ВНО.

Мы об этом сыну до последнего момента не говорили, чтобы потом не случилось разочарования. Но все прошло гладко. Директор школы за нас очень боролся, предупредил, что во время городской торжественной церемонии мальчик на сцену выйти не сможет, потому для награждения руководители спустились к нему".

К медали еще медаль – семейная коллекция!

А ведь сначала награждение медалистов планировалось провести в Доме культуры, на втором этаже. Как туда доберешься?

"У меня сразу паника возникла. Думала, ну ладно, мужчин будет много, Вовка созвал полродни и не только, надеялась, что помогут. А после, может организаторы вспомнили про нас, может, погода располагала, но решили проводить награждение на площади. Вова был вместе со всеми. Он был так возбужден, я, честно говоря, даже немножко волновалась, как он себя будет чувствовать. Прекрасно он себя чувствовал! Мэру руку тянул еще за три метра, чем всех рассмешил. Приятно, что отметили его труды. Очень трогательно получилось. Про нас в городе особо никто и не знает, разве что учителя. Мы не из тех, кто выпячивает себя или требует особого внимания. Мы живем, что можем делать – делаем".

Примечательно, что в этот день Владимир получил... две золотых медали за учебу. Вторую – в наследство и как память о бабушке.

"Эта бабушка умерла 4 года тому назад, а ее медаль хранилась в семье дочки – сестры мужа, который тоже спецшколу с английским уклоном окончил с медалью, правда, серебряной. И вот родственники решили, что раз у нас два медалиста, то и эту медаль стоит передать в нашу семейную коллекцию. Привезли красную бархатную коробочку с бабушкиной наградой за отличную учебу, вставив туда ее школьную фотографию с выпускного класса. Это, пожалуй, один из самых ценных подарков, когда человека уже нет, а от него еще что-то приходит в подарок".

Стоит сказать, что семья любит путешествовать. Но если со старшим сыном удалось побывать в разных зарубежных странах, то с Володей посмотрели лишь несколько польских городов. Поначалу боялись, как он перенесет авиаперелеты. А когда уже запланировали путешестве в итальянскую Калабрию, то нагрянул клятый коронавирус.

"Ничего, пройдет и он, и наши поездки состоятся", – уверена Ирина.

Думаете, что Вова Дорощук теперь будет просто "почивать на лаврах"? Нет, он намерен учиться и далее. Его привлекает журналистика. Скорее всего, учебу юноша продолжит в частном вузе, и, возможно, когда-то он станет нашим коллегой. Видеть мир в ярких красках и позитивных событиях ему помогут заложенные семьей установки.

"Он не испорчен социумом. Он видит перед собой только тех людей, которые его любят, он счастлив. Кто-то может меня не понять, но он не выглядит несчастным ребенком, ведь его состояние с ним с самого юного возраста и он не знает, чего лишен, он учился с этим жить с первых месяцев", – объясняет мама, которая также не хочет, чтобы кто-то смотрел на нее с состраданием.