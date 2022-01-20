Придется переезжать: как понять, что вам пора искать себе новое жилье

Некоторые вещи могут указывать на то, что пора "паковать чемоданы".

Ведущего эксперт по жилой недвижимости Киевского региона Оксана Чередничок рассказала о "тревожных звоночках", которые могут свидетельствовать о том, что арендодатель в скором времени собирается прийти к жильцам и попросить их съехать.

Об этом пишет РБК-Украина.

Поиск нового жилья в Украине является трудоемким и стрессовым, ведь лишь на один поиск нужной квартиры может уйти в среднем 50-70 часов. Также трудностей добавляет то, что зачастую арендодатели выделяют сжатые сроки для того, чтобы жильцы переехали на новое место. Поэтому стоит обратить внимание на ряд признаков, которые позволят быстрее подготовиться к переезду и не дать застать себя врасплох.

В первую очередь стоит обратить внимание на новости из жизни хозяев квартиры. Если их дети развелись или вступили в брак, или же хозяева переезжают за границу, то вскоре они непременно вспомнят о квартире, в которой вы проживаете. С большой вероятностью они захотят ее продать, отдать детям и т.д. Скорее всего для вас там места более не найдется.

Вторым "звоночком" может быть начало строительства нового дома неподалеку от вашего места проживания. В таком случае хозяева квартир в доме могут захотеть получить максимум от имеющейся квартиры и продать ее пока она не сильно потеряла в цене. Тогда жильцов, скорее всего, попросят уехать. Как вариант, можно договориться о покупке жилья, но если материальное состояние не позволяет этого сделать, то выбор невелик.

Если арендодатели всячески "держат в напряжении" своих жильцов, а именно постоянно звонят, поднимают плату, придираются по мелочам, то это может говорить о том, что они нашли более выгодного жильца или заимели планы на квартиру. Тем самым они могут попытаться спихнуть ответственность за невыполнение арендного договора на жильцов, чтобы не компенсировать неустойку. В любом случае спокойно жить в квартире они вам не дадаут.

Конфликты с соседями тоже не приведут к добру. Если вы случайно поссорились с ними, устроили шумную вечеринку, которая стала причиной жалоб или даже по оплошности залили соседей снизу, то будьте уверены, что об этом станет известно хозяевам. Даже если вам удалось уладить проблему мирно, то все равно морально стоит подготовить себя к переезду.

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Пятый "звоночек" касается самих жильцов. Если вдруг вы осознали, что вас начал раздражать вид из окна, запах в подъезде, район или другое, то это явный признак того, что вы морально созрели к переезду.

Как сообщалось ранее, конец 2021 года отметился ростом цен на недвижимость во всех ценовых диапазонах. Вверх пошли даже цены на "хрущевки" и "сталинки".