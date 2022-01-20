Доведеться переїжджати: як зрозуміти, що вам час шукати собі нове житло

Деякі речі можуть вказувати на те, що настав час "пакувати валізи".

Провідний експерт з житлової нерухомості Київського регіону Оксани Чередничок розповіла про "тривожні дзвіночки", які можуть свідчити про те, що орендодавець незабаром збирається прийти до мешканців і попросити їх з’їхати.

Про це пише РБК-Україна.

Пошук нового житла в Україні є трудомістким та стресовим, адже лише на один пошук потрібної квартири може піти в середньому 50-70 годин. Також труднощів додає те, що найчастіше орендодавці виділяють стислий термін для того, щоб мешканці переїхали на нове місце. Тому варто звернути увагу на ряд ознак, які дозволять швидше підготуватися до переїзду і не дати застати зненацька.

Насамперед варто звернути увагу на новини із життя господарів квартири. Якщо їхні діти розлучилися або одружилися, або ж господарі переїжджають за кордон, то незабаром вони неодмінно згадають про квартиру, в якій ви проживаєте. З великою ймовірністю вони захочуть її продати, віддати дітям тощо. Швидше за все для вас там більше не знайдеться.

Другим "дзвіночком" може бути початок будівництва нового будинку неподалік вашого місця проживання. У такому разі господарі квартир у будинку можуть захотіти отримати максимум від наявної квартири та продати її доки вона не сильно втратила в ціні. Тоді мешканців, найімовірніше, попросять виїхати. Як варіант, можна домовитися про купівлю житла, але якщо матеріальний стан не дозволяє цього зробити, то вибір невеликий.

Якщо орендодавці всіляко "тримають у напрузі" своїх мешканців, а саме постійно дзвонять, піднімають плату, чіпляються по дрібницях, то це може говорити про те, що вони знайшли вигіднішого мешканця або мають плани на квартиру. Тим самим вони можуть спробувати скласти відповідальність за невиконання орендного договору на мешканців, щоб не компенсувати неустойку. У будь-якому разі спокійно жити у квартирі вони вам не дадуть.

Конфлікти із сусідами теж не приведуть до добра. Якщо ви випадково посварилися з ними, влаштували галасливу вечірку, яка стала причиною скарг або навіть через помилку залили сусідів знизу, то будьте певні, що про це стане відомо господарям. Навіть якщо вам вдалося вирішити проблему мирно, то все одно морально варто підготувати себе до переїзду.

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П’ятий "дзвіночок" стосується самих мешканців. Якщо раптом ви усвідомили, що вас почав дратувати вид із вікна, запах у під’їзді, район чи інше, то це явна ознака того, що ви морально дозріли до переїзду.

Як повідомлялося раніше, кінець 2021 року відзначився зростанням цін на нерухомість у всіх цінових діапазонах. Вгору пішли навіть ціни на "хрущовки" та "сталінки".