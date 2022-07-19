Зима близко: как быстро решить проблему с жильем для переселенцев

Сотни неиспольуземых сегодня построек могут быть переоборудованы во временное жилье для переселенцев

Миллионы украинцев из-за российской агрессии покинули свои дома, жилье многих оказалось повреждено или даже уничтожено. С приближением зимы острота этой проблемы растет. Свой вариант ее решения предлагают застройщики.

Так, по словам Владимира Семенцова, соучредителя и управляющего партнера компании INSPI Development, очень важно обеспечить переселенцев хотя бы временным жильем, в котором по крайней мере более-менее комфортно можно было бы пережить зиму.

Проще всего это сделать за счет временного переоборудования каких-то объектов, таких как:

пансионатов, туристических баз, баз отдыха, даже бывших пионерских лагерей, которые на время можно было бы обустроить для полноценного жилья. Ключевой вопрос – это обеспечение надлежащих условий жизни, например, в зимний период. Потребуется аудит количества таких заведений и их емкости, а финансирование предоставления такого временного жилья могут взять на себя органы местной власти, госбюджет, не исключено и участие в расходах переселенцев;

возведение временных поселений (так называемые "вагончики"), которые уже появились, например, в Бородянке и других городах Киевской области. Конечно, такое жилье является временным и должно оперативно решить проблему в преддверии осенне-зимнего периода. Есть разные варианты модульных домиков и самым приемлемым является тот, в котором в жилом блоке, по примеру смарт-квартир, обустроен санузел и небольшая кухня;

реконструкция или переоборудование крупных неиспользуемых объектов, принадлежащих государству, например, помещений научно-исследовательских институтов. Из-за каркасной формы таких объектов их в достаточно короткие сроки можно переоборудовать под жилье. То же касается общежитий, требующих ремонта.

Что же касается капитального жилья, с ним ситуация обстоит сложнее, но власти уже разработали план восстановления жилья.