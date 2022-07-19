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Зима близько: як швидко вирішити проблему із житлом для переселенців

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Тимчасове житло для ВПО потрібно встигнути збудувати до зими Новина оновлена 19 липня 2022, 11:28
Тимчасове житло для ВПО потрібно встигнути збудувати до зими

Сотні невикористовуваних сьогодні споруд можуть бути переобладнані у тимчасове житло для переселенців

Мільйони українців через російську агресію залишили свої будинки, житло багатьох виявилося пошкодженим або навіть знищеним. З наближенням зими гострота цієї проблеми зростає. Свій варіант її вирішення пропонують забудовники.

Так, за словами Володимира Семенцова, співзасновника та керуючого партнера компанії INSPI Development, дуже важливо забезпечити переселенців хоча б тимчасовим житлом, у якому принаймні більш-менш комфортно можна було б пережити зиму.

Найпростіше це зробити за рахунок тимчасового переобладнання якихось об’єктів, таких як:

  • пансіонатів, туристичних баз, баз відпочинку, навіть колишніх піонерських таборів, які на якийсь час можна було б облаштувати для повноцінного житла. Ключове питання – це забезпечення належних умов життя, наприклад, у зимовий період. Потрібен аудит кількості таких закладів та їх ємності, а фінансування надання такого тимчасового житла можуть взяти на себе органи місцевої влади, держбюджет, не виключено і участь у витратах переселенців;
  • зведення тимчасових поселень (так звані "вагончики"), які вже з’явилися, наприклад, у Бородянці та інших містах Київської області. Звичайно, таке житло є тимчасовим та має оперативно вирішити проблему напередодні осінньо-зимового періоду. Є різні варіанти модульних будиночків і найприйнятнішим є той, у якому в житловому блоці, за прикладом смарт-квартир, облаштований санвузол та невелика кухня;
  • реконструкція або переобладнання великих об’єктів, що не використовуються, що належать державі, наприклад, приміщень науково-дослідних інститутів. Через каркасну форму таких об’єктів їх у досить короткий термін можна переобладнати під житло. Те саме стосується гуртожитків, які потребують ремонту.

Що ж до капітального житла, з ним ситуація складніша, але влада вже розробила план відновлення житла.

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#Житло #Відновлення #В ПО