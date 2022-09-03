Покупать жилье скоро станет безопаснее – последнее слово за Зеленским

На рынке недвижимости после победы будут другие правила

С середины августа подписи у президента ожидает закон №2035-X "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем". Принятый Верховной Радой документ должен послужить толчком для послевоенного восстановления рынка недвижимости.

Его важность заключается в гарантировании прав инвесторов, которые пожелают вложиться в строительство жилой недвижимости. В чем именно это будет заключаться, прокомментировали в Телеграмм-канале недвижимости "Лун город".

Так, к примеру, теперь застройщик должен до заключения договора с инвестором получить все необходимые документы на будущую застройку и зарегистрировать права собственности на будущие квартиры. Лишь имея все это, застройщик может продавать квартиры инвесторам в будущем доме.

Также застройщик обязан будет предоставить инвестору практически любую информацию, которую потребует инвестор, в том числе технического плана. Например, с техническими условиями инженерного обеспечения объекта.

Гарантией против создания "строительных пирамид" наподобие "Элита-центра" будет требование к застройщику финансирования определенной части строительства объекта за собственный счет. Таким образом создается гарантийная часть, которую девелопер сможет продать лишь после ввода в эксплуатацию объекта.

Тем временем в столице начали расти цены на жилье первичной застройки. Так, с 1 сентября цены поднял "Киевгорстрой", правда эксперты сомневаются, что это повлечет за собой рост цен на всем рынке.