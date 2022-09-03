Купувати житло незабаром стане безпечніше – останнє слово за Зеленським

На ринку нерухомості після перемоги будуть інші правила

З середини серпня на підпис у президента очікує закон №2035-X "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть побудовані в майбутньому". Прийнятий Верховною Радою документ має стати поштовхом для повоєнного відновлення ринку нерухомості.

Його важливість полягає у гарантуванні прав інвесторів, які забажають вкластися у будівництво житлової нерухомості. У чому саме це полягатиме, прокоментували у Телеграм-каналі нерухомості "Лун місто".

Приміром, тепер забудовник повинен до укладення договору з інвестором отримати всі необхідні документи на майбутню забудову та зареєструвати права власності на майбутні квартири. Лише маючи все це, забудовник може продавати квартири інвесторам у майбутньому будинку.

Також забудовник зобов’язаний буде надати інвестору практично будь-яку інформацію, яку вимагатиме інвестор, у тому числі технічного плану. Наприклад, із технічними умовами інженерного забезпечення об’єкта.

Гарантією проти створення "будівельних пірамід" на кшталт "Еліта-центру" буде вимога до забудовника фінансування певної частини будівництва об’єкта власним коштом. Таким чином, створюється гарантійна частина, яку девелопер зможе продати лише після введення в експлуатацію об’єкта.

Тим часом у столиці почали зростати ціни на житло первинної забудови. Так, з 1 вересня ціни підняв "Київміськбуд", щоправда експерти сумніваються, що це спричинить зростання цін на всьому ринку.