В Украине возобновят ипотеку, правда есть одно «но»

Банкиры прогнозируют небольшие объемы ипотеки по госпрограммам

В октябре в Украине заработает ипотечная программа "Украинская мечта", однако ей банкиры прогнозируют ограниченный масштаб – не более 20-25 выданных кредитов до конца года, но и это можно будет считать большим успехом.

Об этом сообщила Татьяна Путинцева, председатель правления Акционерного Общества "Коммерческий Индустриальный Банк" (COMINBANK). По ее словам, главной проблемой реализации новой государственной ипотечной программы по ставке от 0 до 7%, ориентированной на граждан льготных категорий, могут стать значительные риски невыполнения или пересмотра ее условий.

Татьяна Путинцева

Она подчеркнула, что механизмы реализации этой программы до сих пор не объяснены широкой общественности. В частности, для эффективного запуска "Украинской мечты" должен быть установлен размер и объем финансирования программы со стороны ЧАО "Укрфинжилье" и условия участия банковских структур.

"Во время войны любые имущественные и финансовые операции слишком рискованны. При этом все понимают, что программа "Украинская мечта" нужна, ведь она решает один из насущных вопросов — дает возможность гражданам льготных категорий приобрести собственное жилье, но это особенно актуально для военнослужащих, рискующих собственной жизнью и здоровьем", — подчеркнула эксперт.

По словам Путинцевой, ипотечные кредиты в Украине развиты весьма слабо, с 2020 по 2022 год их доля не превысила 3-5% от общего количества сделок на вторичном и первичном рынках жилья. А в январе-феврале 2022 года за счет ипотечных кредитов были куплены менее 1% всех объектов недвижимости, с апреля по август же таких кредитов было выдано всего несколько.

Коммерческие банки отказались от выдачи ипотеки в условиях войны, так как:

непредсказуемость войны и высокие риски повреждения имущества;

рост размера учетной ставки НБУ, что ведет и к росту процентных выплат заемщика до 30-35% в год;

инфляция: к концу 2022 года фактическая инфляция может превысить 40%, а в 2023 году ожидается, что обесценивание гривни может составить 30%;

снижение покупательской способности украинцев в 2-2,5 раза (из-за вынужденной безработицы, потери имущества, сворачивания бизнеса и т.п.);

низкая прибыль банков, в своем развитии делавших ставку на ипотеку, с большими рисками неуплаты процентов заемщиков.

Ранее Кабмин принял Постановление №856, которым с 1 октября ввел в действие ипотечную программу по выдаче кредитов на покупку жилья под 3-7%.