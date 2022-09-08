В Україні відновлять іпотеку, щоправда, є одне «але»

Банкіри прогнозують невеликі обсяги іпотеки за держпрограмами

У жовтні в Україні почне працювати іпотечна програма "Українська мрія", проте їй банкіри прогнозують обмежений масштаб – не більше 20-25 виданих кредитів до кінця року, але й це можна буде вважати великим успіхом.

Про це повідомила Тетяна Путінцева, голова правління Акціонерного Товариства "Комерційний індустріальний банк" (COMINBANK). За її словами, головною проблемою реалізації нової державної іпотечної програми за ставкою від 0 до 7%, яка орієнтована на громадян пільгових категорій, можуть стати значні ризики невиконання або перегляду її умов.

Вона наголосила, що механізми реалізації цієї програми досі не пояснені широкому загалу. Зокрема, для ефективного запуску "Української мрії" має бути встановлений розмір та обсяг фінансування програми з боку ПрАТ "Укрфінжитло" та умови участі банківських структур.

Тетяна Путінцева

"Під час війни будь-які майнові та фінансові операції надто ризиковані. При цьому всі розуміють, що програма "Українська мрія" потрібна, адже вона вирішує одне з нагальних питань — дає можливість громадянам пільгових категорій придбати власне житло, але це особливо актуально для військовослужбовців, які ризикують власним життям та здоров’ям", — наголосила експерт.

За словами Путінцевої, іпотечні кредити в Україні розвинені дуже слабо, з 2020 по 2022 рік їхня частка не перевищила 3-5% від загальної кількості угод на вторинному та первинному ринках житла. А в січні-лютому 2022 року за рахунок іпотечних кредитів було куплено менше 1% всіх об’єктів нерухомості, з квітня по серпень таких кредитів було видано всього кілька.

Комерційні банки відмовилися від видачі іпотеки за умов війни, оскільки:

непередбачуваність війни та високі ризики пошкодження майна;

зростання розміру облікової ставки НБУ, що веде до зростання відсоткових виплат позичальника до 30-35% на рік;

інфляція: до кінця 2022 року фактична інфляція може перевищити 40%, а 2023 року очікується, що знецінення гривні може становити 30%;

зниження купівельної спроможності українців у 2-2,5 рази (через вимушене безробіття, втрату майна, згортання бізнесу тощо);

низький прибуток банків, що у своєму розвитку робили ставку на іпотеку, з великими ризиками несплати відсотків позичальників.

Раніше Кабмін ухвалив Постанову №856, якою з 1 жовтня ввів у дію іпотечну програму з видачі кредитів на купівлю житла під 3-7%.