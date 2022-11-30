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В Украине бум на аренду загородных домов: где спасаться от блэкаута дешевле всего

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Никита Синицин Никита Синицин
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Генератор теперь необходимое условие для жизни
Генератор теперь необходимое условие для жизни. Фото Открытые источники

Самый дорогой дом может обойтись в месяц до 100 тысяч гривен, дешевый же в десятки раз меньше

Ракетные и авиационные удары россиян по объектам критической инфраструктуры привели к проблемам с электроэнергией в крупных городах, что отразилось на рынке недвижимости.

Теперь, как сообщает сервис Olx.ua, украинцы желают все чаще выехать за город, арендовать там дом, и чтобы в нем обязательно был генератор для автономного электроснабжения. Все это конечно же, серьезно повлияло на цены.

Так, наиболее часто предлагаемый в аренду вариант кирпичного дома с индивидуальным газовым отоплением в Киевской области можно снять за 52 000 гривен в месяц, что в 1,5 раза дороже чем в сентябре. Дешевле всего обойдется аналогичный домик в Черниговской области – всего 4000 гривен.

Дом из газоблоков с электрическим отоплением обойдется от 9000 гривен в месяц в Волынской области до 24 000 гривен в Киевской. А дороже всего – до 98 000 гривен, придется отдать за аренду кирпичного дома с собственной котельной в Киевской области, и всего 3850 гривен – в Ровенской области.

При этом сразу в 6 раз на рынке выросло предложение домов, оборудованных генераторами, а спрос на это необходимое условие для жизни со стороны украинцев вырос почти в 4 раза – с 3 до 10 отзывов на одно объявление.

Как отмечают в Olx.ua, налицо изменение приоритетов украинцев в поиске недвижимости для аренды, к примеру, в октябре чаще всего искали дом с собственной скважиной и подвалом.

Чаще всего украинцы предпочитают арендовать загородную недвижимость в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черниговской областях.

С другой стороны, можно арендовать загородный дом и без того же генератора, а купить самостоятельно, воспользовавшись советами "Телеграфа".

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#Недвижимость #Жилье #Аренда жилья #Дом