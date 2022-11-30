В Україні бум на оренду заміських будинків: де рятуватися від блекауту найдешевше

Найдорожчий будинок може коштувати в місяць до 100 тисяч гривень, дешевий же в десятки разів менше

Ракетні та авіаційні удари росіян по об’єктах критичної інфраструктури призвели до проблем з електроенергією у великих містах, що позначилося на ринку нерухомості.

Тепер, як повідомляє сервіс Olx.ua, українці бажають дедалі частіше виїхати за місто, орендувати там будинок і щоб у ньому обов’язково був генератор для автономного електропостачання. Все це, звичайно ж, серйозно вплинуло на ціни.

Так, найчастіше запропонований в оренду варіант цегляного будинку з індивідуальним газовим опаленням у Київській області можна зняти за 52 000 гривень на місяць, що у 1,5 раза дорожче ніж у вересні. Найдешевше обійдеться аналогічний будиночок у Чернігівській області – лише 4000 гривень.

Будинок із газоблоків з електричним опаленням коштуватиме від 9000 гривень на місяць у Волинській області до 24 000 гривень на Київщині. А найдорожче – до 98 000 гривень, доведеться віддати за оренду цегляного будинку з власної котельні на Київщині, і лише 3850 гривень – на Рівненщині.

При цьому одразу в 6 разів на ринку зросла пропозиція будинків, обладнаних генераторами, а попит на цю необхідну умову для життя з боку українців зріс майже в 4 рази – з 3 до 10 відгуків на одне оголошення.

Як зазначають в Olx.ua, очевидна зміна пріоритетів українців у пошуку нерухомості для оренди, наприклад, у жовтні найчастіше шукали будинок із власною свердловиною та підвалом.

Найчастіше українці вважають за краще орендувати заміську нерухомість у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернігівській областях.

З іншого боку, можна орендувати заміський будинок і без того ж генератора, а купити самостійно, скориставшись порадами "Телеграфа".