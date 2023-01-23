Вторичка - в цене: ТОП-5 регионов, где покупают жилье во время войны

Дешевле всего жилье можно купить в приграничных с россией регионах

Весь 2022-й год прошел для украинцев под знаком войны, поэтому неудивительно, что рынок недвижимости тоже ощутил ее влияние – граждане чаще готовы покупать жилье на вторичном рынке, а его стоимость выросла на 30-35%.

Об этом сообщают аналитики портала Olx.ua и отмечают, что рынок изменился даже географически, ведь теперь все больше предложений о продаже жилья появляется в более безопасных западных регионах.

Так, по данным статистики, в пятерку городов с самым большим количеством объявлений о продаже квартир впервые попал Ивано-Франковск. В целом в список регионов с самым большим выбором вошли:

Киевская область — 313 907 объявлений;

Одесская область – 186 866;

Днепропетровская область — 100 009;

Львовская область — 68 747;

Ивано-Франковская область — 54 622.

Поскольку многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий, те, кто мог позволить себе приобретение жилья, — покупали недвижимость на вторичном рынке. Число запросов на сделки выросло впятеро: со 156 тысяч до 799 тысяч.

Где украинцы предпочитают покупать жилье

Жилье в новостроях украинцы готовы покупать в основном в западных регионах, поскольку они дальше всего от фронта.

Что касается цен, то за год средняя стоимость квадратного метра выросла примерно на треть. Если сравнивать цены в декабре 2021 и декабре 2022-го, то медианная цена на первичке по Украине повысилась на 29% и составила 28 534 грн/м². В то же время медианная цена квадратного метра на вторичке выросла на 35% и достигла 24 277 грн/м².

Если вы хотите инвестировать в жилье на этапе строительства, то дешевле всего это делать в Хмельницкой области и на Прикарпатье. Там средняя стоимость квадратного метра в декабре 2022-го была самой низкой в ​​стране — 22 108 грн/м² и 23 312 грн/м² соответственно. К примеру, в Киевской области этот показатель составляет 35 829 грн/м², а на Закарпатье и во Львовской области — 38 688 грн/м² и 39 296 грн/м² соответственно.

На вторичном же рынке наиболее доступные цены в Сумской и Черниговской областях (средняя стоимость в декабре составила 14581 и 17130 грн/м²). Существенно дороже жилье на вторичке в Днепропетровской и Львовской областях — 24 218 и 34 137 грн соответственно. Но выше всего цена на Киевщине — 41 872 грн за "квадрат".

А тем временем во время войны некоторые непростые украинцы умудряются покупать жилье в элитном районе Киева, как это сделал один из нардепов от "Слуги народа".