Вторинка — у ціні: ТОП-5 регіонів, де купують житло під час війни

Найдешевше житло можна купити в прикордонних з росією регіонах

Весь 2022 рік пройшов для українців під знаком війни, тому не дивно, що ринок нерухомості теж відчув її вплив – громадяни частіше готові купувати житло на вторинному ринку, а його вартість зросла на 30-35%.

Про це повідомляють аналітики порталу Olx.ua та зазначають, що ринок змінився навіть географічно, адже тепер все більше пропозицій про продаж житла з’являється у безпечніших західних регіонах.

Так, за даними статистики, до п’ятірки міст із найбільшою кількістю оголошень про продаж квартир вперше потрапив Івано-Франківськ. Загалом до списку регіонів із найбільшим вибором увійшли:

Київська область — 313 907 оголошень;

Одеська область – 186866;

Дніпропетровська область — 100 009;

Львівська область – 68 747;

Івано-Франківська область — 54 622.

Оскільки багато українців змушені були покинути свої будинки через бойові дії, ті, хто міг дозволити собі придбання житла, купували нерухомість на вторинному ринку. Кількість запитів на угоди зросла вп’ятеро: із 156 тисяч до 799 тисяч.

Де українці вважають за краще купувати житло

Житло в новобудовах українці готові купувати здебільшого у західних регіонах, оскільки вони найдалі від фронту.

Щодо цін, то за рік середня вартість квадратного метра зросла приблизно на третину. Якщо порівнювати ціни у грудні 2021 та грудні 2022-го, то медіанна ціна на первинці по Україні підвищилася на 29% і становила 28 534 грн/м². Водночас медіанна ціна квадратного метра на вторинному ринку зросла на 35% і досягла 24 277 грн/м².

Якщо ви хочете інвестувати в житло на етапі будівництва, то найдешевше це робити у Хмельницькій області та на Прикарпатті. Там середня вартість квадратного метра у грудні 2022-го була найнижчою в країні — 22 108 грн/м² та 23 312 грн/м² відповідно. Наприклад, у Київській області цей показник становить 35 829 грн/м², а на Закарпатті та у Львівській області — 38 688 грн/м² та 39 296 грн/м² відповідно.

На вторинному ринку найбільш доступні ціни в Сумській та Чернігівській областях (середня вартість у грудні склала 14581 і 17130 грн/м²). Істотно дорожче житло на вторинному ринку у Дніпропетровській та Львівській областях — 24 218 та 34 137 грн відповідно. Але найвища ціна на Київщині — 41 872 грн за "квадрат".

А тим часом під час війни деякі непрості українці примудряються купувати житло в елітному районі Києва, як це зробив один із нардепів від "Слуги народу".