Аренда жилья в Киеве дешевеет? Где чаще всего селятся украинцы и сколько это стоит

Пик на рынке аренды прошел, но могут быть сюрпризы

Полномасштабное вторжение российских войск сильно повлияло на рынок аренды жилья в 2022-м году. Особенно заметно это стало весной-летом, когда предложение аренды жилья достигло максимума за год, тогда же во многих городах был зафиксирован и пик цен для арендаторов. Впрочем, в некоторых городах с тех пор цена даже выросла.

Об этом говорится в статистических данных сервиса Olx.Недвижимость, согласно которым, больше всего предложений – 188 376 помещений — было в июне.

Киев, Одесса, Днепр, Львов – где предпочитают жить украинцы

В 2022 году больше всего жилья предлагали в Киеве, Одессе и Днепре. А вот к началу 2023-го Львов потеснил Днепр и замкнул тройку городов-лидеров по количеству объявлений.

Сами же украинцы активнее всего интересовались съемным жильем в марте, когда волна внутренних миграций была самой большой, и в августе.

Так, в марте на объявления откликнулись 835 243 раз и чаще всего жилье искали в западных регионах — Львов (236 755 отзывов), Ивано-Франковск (83 961) — и Днепре (59 585). Но при этом больше всего предложений жилья было в Одессе (10 821 объявление), Киеве (9 592) и Днепре (8 595).

Во время второго пика интереса к аренде жилья в августе украинцы откликнулись на объявления 720 922 раза, что объяснялось возвращением жителей крупных городов накануне начала школьного года и стартом нового бизнес-сезона. Тогда больше всего жилья в аренду предлагали в Киеве, Одессе и Харькове. Сами арендаторы больше всего интересовались жильем уже не в западных регионах, а в столице, Днепре и Одессе. На четвертом месте оказался Львов.

Аренда жилья: столица подешевела, но другие города дорожают

За 2022-й год стоимость аренды жилья в самых популярных городах неоднократно менялась, но в целом она выросла, хотя есть исключения.

Так, в столице однокомнатная квартира сейчас стоит даже дешевле, чем в марте – 9300 против 9865 гривен. "Двушки" в Киеве тоже подешевели до примерно 12 875 грн в январе-2023 против 14 270 в марте-2022. Больше всего же упала в цене аренда трехкомнатных квартир – до 18 631 гривны с 22 484 в марте 2022-го.

А вот Днепр, напротив, дорожает. Так, однокомнатная квартира с 6313 гривен в марте подорожала до 7063 в январе-2023. "Двушки" подорожали в среднем на 14%: с 8300 грн в марте до 9469 в январе 2023-го, а трехкомнатные квартиры — на 13%: с 10063 гривен до 11375 в месяц.

Замыкающий тройку лидеров Львов отметился ростом аренды на 1- и 2-комнатные квартиры и падением стоимости аренды "трешек". Так, в марте однокомнатные квартиры сдавали в среднем за 10769 гривен, но уже к январю цена выросла до 13693. Двухкомнатные квартиры подорожали с 15 596 грн до 17 310. А вот трехкомнатные, наоборот, несколько подешевели. Если в марте прошлого года за такие квартиры просили в среднем 18290 гривен, то в январе стоимость снизилась до 17759.

О том, каким был рынок аренды жилья в конце 2022 года "Телеграф" писал ранее.