Аренда квартир во время войны: сколько стоит жилье в разных областях Украины

Больше всего выросли цены в западных областях

Война значительно повлияла на рынок аренды жилья в Украине. Предпочтения граждан с начала вторжения значительно изменились, ведь многие выбирают более безопасные области для проживания, и, соответственно, там повышают цены на аренду.

С марта спрос на аренду жилья остается довольно высоким, благодаря внутренней миграции украинцев. Весной самым популярным было жилье в западных областях Украины, где было относительно спокойно. Там цены на недвижимость и аренду квартир значительно выросли, передает издание "Слово и дело".

В то же время в столице и областях, где шли активные боевые действия, спрос на аренду жилья заметно упал. Столичный рынок оживился только к осени. На это повлиял тот факт, что многие украинцы вернулись домой, а также в Киев переехало большое количество беженцев из восточных и южных регионов.

Цены на аренду жилья в Украине. Инфографика - Слово и дело

Стоит отметить, что при выборе квартиры украинцам также важен этаж. Большим спросом пользуются квартиры на нижних этажах и подальше от военных объектов и объектов критической инфраструктуры.

С начала года больше всего изменилась стоимость аренды однокомнатных квартир в Закарпатской области. С января 2022 цены выросли на 86% и сейчас достигают 8 056 гривен. Также в первую тройку входят квартиры в Ивано-Франковской области. Практически за год цены выросли на 83%. Сейчас аренда однокомнатной квартиры обойдется в 4 794 грн. Третье место занимает Кировоградская область. Средняя стоимость аренды квартиры составляет 5 156 грн, что на 80,7% больше, нежели в январе.

Отметим, изменений не произошло в Сумской области. С начала года стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 2 473 грн. А в некоторых областях цены на аренду, наоборот, снизились. Больше всего изменения коснулись Харьковской области. Стоимость аренды упала на 30,9%.

Напомним, что во время полномасштабной войны в Украине более 2,4 млн украинцев потеряли жилье. Поэтому президент Владимир Зеленский принял решение о том, что все разрушенное жилье должно быть восстановлено и компенсировано. "Телеграф" разобрался, помогли ли людям, потерявшим свои дома.