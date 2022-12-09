Оренда квартир під час війни: скільки коштує знімати житло в різних областях України

Найбільше зросли ціни у західних областях

Війна значно вплинула на ринок оренди житла в Україні. Переваги громадян з початку вторгнення значно змінилися, адже багато хто вибирає безпечніші області для проживання, і, відповідно, там підвищують ціни на оренду.

З березня попит на оренду житла залишається досить високим завдяки внутрішній міграції українців. Весною найпопулярнішим було житло у західних областях України, де було відносно спокійно. Там ціни на нерухомість та оренду квартир значно зросли, передає видання "Слово і справа".

Водночас у столиці та областях, де йшли активні бойові дії, попит на оренду житла помітно впав. Столичний ринок пожвавився лише восени. На це вплинув той факт, що багато українців повернулися додому, а також до Києва переїхала велика кількість біженців зі східних та південних регіонів.

Ціни на оренду квартир в Україні. Інфографіка — Слово та справа

При виборі квартири українцям також важливий поверх. Великим попит мають квартири на нижніх поверхах та якомога далі від військових об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури.

З початку року найбільше змінилася вартість оренди однокімнатних квартир у Закарпатській області. З січня 2022 року ціни зросли на 86% і зараз досягають 8 056 гривень. Також у першу трійку входять квартири на Івано-Франківщині. Майже за рік ціни зросли на 83%. Зараз оренда однокімнатної квартири обійдеться в 4794. Третє місце займає Кіровоградська область. Середня вартість оренди квартири становить 5156, що на 80,7% більше, ніж у січні.

Зазначимо, що змін не відбулося на Сумщині. З початку року вартість оренди однокімнатної квартири становить 2473. А в деяких областях ціни на оренду, навпаки, знизилися. Найбільше зміни торкнулися Харківської області. Вартість оренди знизилася на 30,9%.

Нагадаємо, що під час повномасштабної війни в Україні понад 2,4 млн українців втратили житло. Своєю чергою президент України ухвалив рішення про те, що все зруйноване житло має бути відновлено та компенсовано. "Телеграф" розібрався, чи допомогли людям, які втратили свої будинки.