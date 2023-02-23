Оренда житла у Києві дешевшає? Де найчастіше селяться українці і скільки це коштує

Пік на ринку оренди пройшов, але можуть бути сюрпризи

Повномасштабне вторгнення російських військ сильно вплинуло на ринок оренди житла у 2022 році. Особливо це стало помітно навесні-літом, коли пропозиція оренди житла досягла максимуму за рік, тоді ж у багатьох містах був зафіксований і пік цін для орендарів. Втім, у деяких містах з того часу ціна навіть зросла.

Про це йдеться в статистичних даних сервісу Olx. Нерухомість, згідно з якими, найбільше пропозицій — 188 376 приміщень — було в червні.

Київ, Одеса, Дніпро, Львів – де воліють жити українці

У 2022 році найбільше житла пропонували у Києві, Одесі та Дніпрі. А ось на початок 2023-го Львів потіснив Дніпро та замкнув трійку міст-лідерів за кількістю оголошень.

Самі ж українці найактивніше цікавилися орендованим житлом у березні, коли хвиля внутрішніх міграцій була найбільшою, і в серпні.

Так, у березні на оголошення відгукнулися 835 243 разів і найчастіше житло шукали у західних регіонах – Львів (236 755 відгуків), Івано-Франківськ (83 961) та Дніпро (59 585). Але при цьому найбільше пропозицій житла було в Одесі (10 821 оголошення), Києві (9 592) та Дніпрі (8 595).

Під час другого піку інтересу до оренди житла у серпні українці відгукнулися на оголошення 720 922 рази, що пояснювалося поверненням мешканців великих міст напередодні початку шкільного року та стартом нового бізнес-сезону. Тоді найбільше житла в оренду пропонували у Києві, Одесі та Харкові. Самі орендарі найбільше цікавилися житлом уже не у західних регіонах, а у столиці, Дніпрі та Одесі. На четвертому місці опинився Львів.

Оренда житла: столиця подешевшала, але інші міста дорожчають

За 2022 рік вартість оренди житла в найпопулярніших містах неодноразово змінювалася, але в цілому вона зросла, хоча є винятки.

Так, у столиці однокімнатна квартира зараз коштує навіть дешевше, ніж у березні – 9300 проти 9865 гривень. "Двушки" у Києві також подешевшали до приблизно 12 875 грн у січні-2023 проти 14 270 у березні-2022. Найбільше впала в ціні оренда трикімнатних квартир – до 18 631 гривні з 22 484 у березні 2022-го.

А ось Дніпро, оренда навпаки, дорожчає. Так, однокімнатна квартира з 6313 гривень у березні подорожчала до 7063 у січні-2023. "Двушки" подорожчали в середньому на 14%: із 8300 грн у березні до 9469 у січні 2023-го, а трикімнатні квартири – на 13%: із 10063 гривень до 11375 на місяць.

Львів, що замикає трійку лідерів, відзначився зростанням оренди на 1- та 2-кімнатні квартири та падінням вартості оренди "трішок". Так, у березні однокімнатні квартири здавали в середньому за 10 769 гривень, але вже до січня ціна зросла до 13 693. Двокімнатні квартири подорожчали з 15 596 грн до 17 310. А ось трикімнатні, навпаки, дещо подешевшали. Якщо у березні минулого року за такі квартири просили у середньому 18290 гривень, то у січні вартість знизилася до 17759.

Про те, яким був ринок оренди житла наприкінці 2022 року, "Телеграф" писав раніше.