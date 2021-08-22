Укр

Мечта любого лентяя: в Черногории провели чемпионат бездельников (видео)

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Мечта любого лентяя: в Черногории провели чемпионат бездельников (видео) Новость обновлена 21 августа 2021, 16:56
Иллюстративное фото

В конкурсе участвовали наиболее подготовленные лентяи.

В Черногории провели конкурс мечты любого прокрастинатора. Его участникам предложили деньги за ничегонеделание.

Как сообщает местное издание Kodex, соревнование бездельников прошло в деревне Брезна.

От его участников требовалось как можно дольше пролежать на свежем воздухе. При этом участники могли спать, читать, есть, пить и в целом делать что-угодно, но при этом не вставать с облюбованного места.

При этом участникам позволялось раз в восемь часов сходить в туалет.

Победителю конкурса положен приз в размере 300 евро (9,3 тысячи гривен).

Организаторы мероприятия заявляют, что смысл задания заключается в том, чтобы позволить людям заработать деньги "самым простым способом в жизни".

Данный конкурс проводится ежегодно с 2011 года к международному Дню лени, который отмечается 20 августа. Таким образом это состязание стало юбилейным.

Как сообщалось ранее, в Южной Корее мужчина купил б/у холодильник и нашел в нем 130 тысяч долларов.

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