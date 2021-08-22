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Мрія будь-якого ледаря: в Чорногорії провели чемпіонат нероб (відео)

Автор
Г. Лубенець
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Мрія будь-якого ледаря: в Чорногорії провели чемпіонат нероб (відео) Новина оновлена 21 серпня 2021, 16:56
ілюстративне фото

У конкурсі брали участь найбільш підготовлені ледарі.

У Чорногорії провели конкурс мрії будь-якого прокрастинатора. Його учасникам запропонували гроші за байдикування.

Як повідомляє місцеве видання Kodex, змагання нероб пройшло в селі Брезно.

Від його учасників було потрібно якомога довше пролежати на свіжому повітрі. При цьому учасники могли спати, читати, їсти, пити і в цілому робити що-завгодно, але при цьому не вставати з уподобаного місця.

При цьому учасникам дозволялося раз за вісім годин сходити в туалет.

Переможцю конкурсу гарантовано приз в розмірі 300 євро (9,3 тисячі гривень).

Організатори заходу заявляють, що сенс завдання полягає в тому, щоб дозволити людям заробити гроші "найпростішим способом в життя".

Даний конкурс проводиться щорічно з 2011 року до міжнародного Дня ліні, який відзначається 20 серпня. Таким чином це змагання стало ювілейним.

Як повідомлялося раніше, в Південній Кореї чоловік купив б/у холодильник і знайшов в ньому 130 тисяч доларів.

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