Укр

Бывший вице-канцлер Австрии получил приговор по делу о взяточничестве

Автор
Г. Лубенец
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Бывший вице-канцлер Австрии получил приговор по делу о взяточничестве Новость обновлена 27 августа 2021, 17:34
Хайнц-Кристиан Штрахе

Штрахе обвинили в получении 10 тысяч евро.

Бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе приговорили к 15 месяцам условного срока по делу о получении взятки.

Об этом сообщает Kurier.

Дело касается передачи 10 тысяч евро (почти 317 тысяч гривен) главой клиники в Вене Вальтером Грубмюллером на нужды Партии свободы, которой тогда руководил Штрахе.

Отмечается, что Грубмюллер передал деньги партии с целью поддержки определенных изменений в законодательстве страны. Суд приговорил его к 12 месяцам условно.

Фигуранты дела себя виновными не признают и намерены обжаловать решение суда.

Штрахе занимал пост вице-канцлера в период с 2017 по 2019 года в правительстве действующего канцлера Себастьяна Курца. 18 мая 2019 года он объявил об отставке, после чего в стране были объявлены досрочные парламентские выборы.

Как сообщалось ранее, прокуратура Аргентины открыла дело против президента страны Альберто Фернандеса, нарушившего карантинные ограничения.

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