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Колишній віце-канцлер Австрії отримав вирок у справі про хабарництво

Автор
Г. Лубенець
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Колишній віце-канцлер Австрії отримав вирок у справі про хабарництво Новина оновлена 27 серпня 2021, 17:34
Хайнц-Крістіан Штрахе

Штрахе звинуватили в отриманні 10 тисяч євро.

Колишнього віце-канцлера Австрії Хайнца-Крістіана Штрахе засудили до 15 місяців умовного терміну у справі про отримання хабара.

Про це повідомляє Kurier.

Справа стосується передачі 10 тисяч євро (майже 317 тисяч гривень) главою клініки у Відні Вальтером Грубмюллером на потреби Партії свободи, якою тоді керував Штрахе.

Відзначається, що Грубмюллер передав гроші партії з метою підтримки певних змін в законодавстві країни. Суд засудив його до 12 місяців умовно.

Фігуранти справи себе винними не визнають і мають намір оскаржити рішення суду.

Штрахе займав пост віце-канцлера в період з 2017 по 2019 року в уряді чинного канцлера Себастьяна Курца. 18 травня 2019 року він оголосив про відставку, після чого в країні були оголошені дострокові парламентські вибори.

Як повідомлялося раніше, прокуратура Аргентини відкрила справу проти президента країни Альберто Фернандеса, який порушив карантинні обмеження.

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