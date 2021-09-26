Во Франции научились вязать свитера на 3D принтере (видео)

Свитера, изготовленные благодаря новейшей технологии, не имеют швов и отходов.

Одна из французских компаний начала на 3D принтере изготавливать свитера.

Об этом в субботу, 25 сентября сообщает "AFP News Agency".

Инновационная компания находится в городке Сен-Мало, которое расположено на северо-западе Франции на полуострове Бретань.

Эта фабрика является первой в стране, специализирующейся на изготовлении джемперов благодаря 3D принтеру. Стоит отметить, что такое производство не имеет отходов, то есть очень выгодное и экономное. Кроме того, в свитеров нет швов.

Вообще в текстильной промышленности количество отходов может составлять от 10 до 30%. По словам совладельца компании, благодаря новой технологии изготовления одежды на принтере, отходов может быть меньше 2%. Если же говорить о производстве свитеров, то количество остатков вообще составляет лишь 0,5%.

"Это не только очень выгодно с экономической точки зрения, но и менее вредно для окружающей среды", — отмечает один из основателей фабрики.

Также он говорит, что привилегии с отсутствия отходов производства и короткие сроки ожидания, вскоре смогут дать возможность Франции стать наравне с ведущими производителями текстиля — Турцией и Марокко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2022 году французские популярные бренды Saint Lauren и Brioni планируют отказаться от использования в производстве меха животного происхождения.