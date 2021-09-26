У Франції навчилися в’язати светри на 3D принтері (відео)

Светри, виготовлені завдяки новітній технології, не мають швів і відходів.

Одна із французьких компаній почала на 3D принтері виготовляти светри.

Про це в суботу, 25 вересня повідомляє "AFP News Agency".

Інноваційна компанія знаходиться у містечку Сен-Мало, котре розташоване на північному заході Франції на півострові Бретань.

Ця фабрика є першою в країні, котра спеціалізується на виготовленні джемперів завдяки 3D принтеру. Варто відзначити, що таке виробництво не має відходів, тобто дуже вигідне й економне. Окрім того, у светрів немає швів.

Взагалі у текстильній промисловості кількість відходів може становити від 10 до 30%. За словами співвласника компанії, завдяки новій технології виготовлення одягу на принтері, відходів може бути менше ніж 2%. Якщо ж говорити про виробництво светрів, то кількість залишків взагалі становить лише 0,5%.

"Це не лише дуже вигідно з економічної точки зору, але й менш шкідливо для довкілля", - відзначає один із засновників фабрики.

Також він каже, що привілеї із відсутності відходів виробництва та короткі терміни очікування, незабаром зможуть дати можливість Франції стати нарівні із провідними виробниками текстилю — Туреччиною та Марокко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2022 році французькі популярні бренди Saint Lauren та Brioni планують відмовитися від використання у виробництві хутра тваринного походження.