Автомобиль смяло как консервную банку: у Катовице в жесткой ДТП погибли двое молодых украинцев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 18
Движение по трассе, где произошла авария, парализовало на 5 часов
В польском городе Катовице произошла смертельная авария с участием двух граждан Украины. Автомобиль Opel слетел с трассы и перевернулся в кювет, в результате чего его полностью смяло, а два человека в салоне погибли на месте.
Об этом в четверг, 7 октября, сообщает издание Dziennik Zachodni.
Авария произошла на проспекте Розденского еще утром в четверг, однако ее последствия удалось ликвидировать только к вечеру. В частности, ДТП стало причиной пятичасовой пробки и почти полной остановки движения по трассе S86 в Катовице. Автомобили растянулись на километры.
Как сообщила комиссар полиции Катовице Агнешка Жилка, автомобиль с украинцами на большой скорости слетел с дороги, несколько раз перевернулся и силой протаранил дерево. Двое мужчин — 21 и 22 лет, граждане Украины — погибли на месте.
Тела погибших пришлось вырезать из автомобиля спасателям. Судя по кадрам с места событий, автомобиль смяло как консервную банку, а куски кузова разбросало на несколько метров.
Как сообщал "Телеграф" ранее, в Закарпатской области в кювет слетел грузовик MAN, вследствие чего 58-летний водитель получил травмы не совместимые с жизнью и погиб на месте.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-