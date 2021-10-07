Укр

Автомобиль смяло как консервную банку: у Катовице в жесткой ДТП погибли двое молодых украинцев

Автор
Анна Дворовенко
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В Катовице разбились двое украинцев Новость обновлена 07 октября 2021, 23:18
В Катовице разбились двое украинцев

Движение по трассе, где произошла авария, парализовало на 5 часов

В польском городе Катовице произошла смертельная авария с участием двух граждан Украины. Автомобиль Opel слетел с трассы и перевернулся в кювет, в результате чего его полностью смяло, а два человека в салоне погибли на месте.

Об этом в четверг, 7 октября, сообщает издание Dziennik Zachodni.

Авария произошла на проспекте Розденского еще утром в четверг, однако ее последствия удалось ликвидировать только к вечеру. В частности, ДТП стало причиной пятичасовой пробки и почти полной остановки движения по трассе S86 в Катовице. Автомобили растянулись на километры.

Как сообщила комиссар полиции Катовице Агнешка Жилка, автомобиль с украинцами на большой скорости слетел с дороги, несколько раз перевернулся и силой протаранил дерево. Двое мужчин — 21 и 22 лет, граждане Украины — погибли на месте.

Тела погибших пришлось вырезать из автомобиля спасателям. Судя по кадрам с места событий, автомобиль смяло как консервную банку, а куски кузова разбросало на несколько метров.

Автомобиль разлетелся полностью
Автомобиль разлетелся полностью
Тела молодых украинцев из покореженного авто вырезали спасатели
Тела молодых украинцев из покореженного авто вырезали спасатели
На выезде из Катовице после ДТП образовалась пятичасовая пробка
На выезде из Катовице после ДТП образовалась пятичасовая пробка

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Закарпатской области в кювет слетел грузовик MAN, вследствие чего 58-летний водитель получил травмы не совместимые с жизнью и погиб на месте.

Теги:
#Польша #ДТП #Украинцы #Погибшие
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