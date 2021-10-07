Автомобиль смяло как консервную банку: у Катовице в жесткой ДТП погибли двое молодых украинцев

Движение по трассе, где произошла авария, парализовало на 5 часов

В польском городе Катовице произошла смертельная авария с участием двух граждан Украины. Автомобиль Opel слетел с трассы и перевернулся в кювет, в результате чего его полностью смяло, а два человека в салоне погибли на месте.

Об этом в четверг, 7 октября, сообщает издание Dziennik Zachodni.

Авария произошла на проспекте Розденского еще утром в четверг, однако ее последствия удалось ликвидировать только к вечеру. В частности, ДТП стало причиной пятичасовой пробки и почти полной остановки движения по трассе S86 в Катовице. Автомобили растянулись на километры.

Как сообщила комиссар полиции Катовице Агнешка Жилка, автомобиль с украинцами на большой скорости слетел с дороги, несколько раз перевернулся и силой протаранил дерево. Двое мужчин — 21 и 22 лет, граждане Украины — погибли на месте.

Тела погибших пришлось вырезать из автомобиля спасателям. Судя по кадрам с места событий, автомобиль смяло как консервную банку, а куски кузова разбросало на несколько метров.

Автомобиль разлетелся полностью

Тела молодых украинцев из покореженного авто вырезали спасатели

На выезде из Катовице после ДТП образовалась пятичасовая пробка

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Закарпатской области в кювет слетел грузовик MAN, вследствие чего 58-летний водитель получил травмы не совместимые с жизнью и погиб на месте.