Автомобіль зім'яло як бляшанку: біля Катовіце в жорсткій ДТП загинули двоє молодих українців
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Рух трасою, де сталася аварія, паралізувало на 5 годин
У польському місті Катовіце сталася смертельна аварія за участі двох громадян України. Автомобіль Opel злетів з траси та перекинувся у кювет, внаслідок чого його повністю зімʼяло, а двоє чоловік у салоні загинули на місці.
Про це у четвер, 7 жовтня, повідомляє видання Dziennik Zachodni.
Аварія сталася на проспекті Розденського ще зранку у четвер, однак її наслідки вдалося ліквідувати лише ввечері. Зокрема, ДТП стала причиною пʼятигодинного затору та майже повної зупинки руху по трасі S86 в Катовіце. Автомобілі розтяглися на кілометри.
Як повідомила комісар поліції Катовіце Агнешка Жилка, автомобіль з українцями на великій швидкості злетів з дороги, кілька разів перекинувся та силою протаранив дерево. Двоє чоловіків — 21 і 22 років, громадяни України — загинули на місці.
Тіла загиблих довелося вирізати з автомобіля рятувальникам. Судячи з кадрів з місця подій, автомобіль зімʼяло як бляшанку, а шматки кузова розкидало на кілька метрів.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Закарпатській області у кювет злетіла вантажівка MAN, внаслідок чого 58-річний водій отримав травми не сумісні з життям і загинув на місці.
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