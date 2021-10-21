Спустя десятилетия: в Италии церкви вернули похищенных мраморных ангелов (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2
Ангелы были похищены из двух религиозных учреждений в Гуардиа Санфрамонди в конце 80-х.
Более двадцати лет назад французский коллекционер купил двух мраморных ангелов 17 века у торговца антиквариатом во время путешествия по Италии. В этом году он решил их продать перед переездом в Португалию. Но возникло препятствие — оказалось, что двух ангелов оторвали от алтаря в церкви в Италии в 1989 году и перепродали на черном рынке антиквариата.
Об этом сообщает France.24.
Когда полиция сообщила коллекционеру откуда его ангелы, он решил вернуть их итальянской церкви. Ранее в том же регионе удалось вернуть еще двух ангелов одной из соседних церквей — монастыря Сан-Франческо.
Регион Гуардиа Санфрамонди в Италии, в котором находится множество старинных культовых сооружений, был частично закрыт почти десятилетие после масштабного землетрясения в 1980 году.
Тогда охотники за антиквариатом разграбили несколько церквей. Их алтарные элементы и декор до сих пор ищут полицейские.
Ранее "Телеграф" писал, что вор укравший огромную сумму в электронной валюте согласился ее вернуть при одном условии.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-