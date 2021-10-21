Укр

Спустя десятилетия: в Италии церкви вернули похищенных мраморных ангелов (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Мраморные ангелы 17 столетия.
Мраморные ангелы 17 столетия.

Ангелы были похищены из двух религиозных учреждений в Гуардиа Санфрамонди в конце 80-х.

Более двадцати лет назад французский коллекционер купил двух мраморных ангелов 17 века у торговца антиквариатом во время путешествия по Италии. В этом году он решил их продать перед переездом в Португалию. Но возникло препятствие — оказалось, что двух ангелов оторвали от алтаря в церкви в Италии в 1989 году и перепродали на черном рынке антиквариата. 

Об этом сообщает France.24.

Когда полиция сообщила коллекционеру откуда его ангелы, он решил вернуть их итальянской церкви. Ранее в том же регионе удалось вернуть еще двух ангелов одной из соседних церквей — монастыря Сан-Франческо. 

Ангелов опознали по характерным фруктовым веткам
Ангелов опознали по характерным фруктовым веткам

Регион Гуардиа Санфрамонди в Италии, в котором находится множество старинных культовых сооружений, был частично закрыт почти десятилетие после масштабного землетрясения в 1980 году.

Ангелы из монастыря Сан-Франческо
Ангелы из монастыря Сан-Франческо

Тогда охотники за антиквариатом разграбили несколько церквей. Их алтарные элементы и декор до сих пор ищут полицейские. 

Ранее "Телеграф" писал, что вор укравший огромную сумму в электронной валюте согласился ее вернуть при одном условии.

Теги:
#Италия #Церковь #Ограбление #Ангелы
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