Укр

Хакер вернул украденные $611 миллионов

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Хакер вернул украденные $611 миллионов Новость обновлена 25 августа 2021, 16:18
Личность хакера или хакеров установить не удалось.

Харкер вернул награбленное за небольшое, в сравнении с добычей, вознаграждение.

Неожиданная развязка наступила в деле про крупнейший взлом и кражу крипотовалюты на сумму более 611 миллионов долларов США, которая произошла 10 августа этого года из сети Poly Network. Спустя две недели хакер вернул украденные средства — сумму, эквивалентную более 16,3 млрд грн.

Об этом пишет профильное IT издание Bleeping Computer.

Хакер/ы, которого называют "Мистер Уайт-Хет" откликнулся на письмо от Poly Network, где те предлагали договориться полюбовно. Отметим, что компания SlowMist, которая занимается безопасностью блокчейнов, сообщала, что близка к разгадке личности злоумышленников.

Итогом переговоров стала сумма в 500 тысяч долларов США ( более 13 млн грн), выплаченная хакеру или команде хакеров, которые действуют под одним именем.

25 августа компания Poly Network сообщила в твиттере, что полностью восстановила доступ и работу криптовалюты двух токенов WBTC и ETH.

Ранее "Телеграф" писал, что стоимость биткоина выросла впервые за лето. Также, хакеры взломали госструктуры в Белоруси и выложили в открытый доступ часть данных — среди них информация про шпионов и сына Лукашенко.

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