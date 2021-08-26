Хакер повернув вкрадені $611 мільйонів

Харкер повернув награбоване за невелику, в порівнянні з викраденим, винагороду.

Несподівана розв’язка наступила в справі про найбільший взлом і крадіжку кріпотовалюти на суму понад 611 мільйонів доларів США, яка сталася 10 серпня цього року з мережі Poly Network. Через два тижні хакер повернув вкрадені кошти — суму, еквівалентну понад 16,3 млрд грн.

Про це пише профільне IT видання Bleeping Computer.

Хакер/и, якого називають "Містер Уайт-Хет" відгукнувся на лист від Poly Network, де ті пропонували домовитися полюбовно. Відзначимо, що компанія SlowMist, яка займається безпекою блокчейнов, повідомляла, що близька до розгадки особи зловмисників.

Підсумком переговорів стала сума в 500 тисяч доларів США (понад 13 млн грн), виплачена хакеру або команді хакерів, які діють під одним ім’ям.

25 серпня компанія Poly Network повідомила в Твіттері, що повністю відновила доступ і роботу криптовалюти двох токенів WBTC і ETH.

Раніше "Телеграф" писав, що вартість біткоіни виросла вперше за літо. Також, хакери зламали держструктури в Білорусі і виклали у відкритий доступ частина даних — серед них інформація про шпигунів і сина Лукашенка.