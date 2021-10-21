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Через десятиліття: в Італії церкві повернули викрадені мармурових янголів (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Мармурові ангели 17 століття.
Мармурові ангели 17 століття.

Янголи були викрадені з двох релігійних установ в Гуардіа Санфрамонді в кінці 80-х.

Понад двадцять років тому французький колекціонер купив двох мармурових янголів 17 століття у торговця антикваріатом під час подорожі по Італії. У цьому році він вирішив їх продати перед переїздом до Португалії. Але виникла перешкода — виявилося, що двох ангелів відірвали від вівтаря в церкві в Італії в 1989 році і перепродали на чорному ринку антикваріату.

Про це повідомляє France.24.

Коли поліція повідомила колекціонерові звідки його ангели, він вирішив повернути їх італійській церкві. Раніше в тому ж регіоні вдалося повернути ще двох ангелів однієї з сусідніх церков — монастиря Сан-Франческо.

Ангелів впізнали по характерним фруктовим гілкам
Ангелів впізнали по характерним фруктовим гілкам

Регіон Гуардіа Санфрамонді в Італії, в якому знаходиться безліч старовинних культових споруд, був частково закритий майже десятиліття після масштабного землетрусу в 1980 році.

Ангели з монастиря Сан-Франческо
Ангели з монастиря Сан-Франческо

Тоді мисливці за антикваріатом розграбували кілька церков. Їх вівтарні елементи і декор досі шукають поліцейські.

Раніше "Телеграф" писав, що злодій вкрав величезну суму в електронній валюті погодився її повернути за однієї умови.

Теги:
#Італія #Церква #Пограбування #Ангели
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