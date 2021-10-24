В Румынии с антивакцинаторами решили бороться комендантским часом

Людям без прививок запретят выходить на улицы после восьми вечера

С понедельника, 25 октября, в Румынии начнут действовать новые карантинные правила. Большинство из ограничений направлены на стимуляцию населения для получения прививок против COVID-19.

Информацию сообщает BBC.

Местные врачи жалуются на увеличение количества тяжелых пациентов. Так, по состоянию на утро 23 октября в Румынии было зарегистрировано более 192 тысяч активных кейсов COVID-19. Из этого числа 1854 случаев считаются серьезными и критическими для болеющих.

Статистика коронавируса по Румынии

Известно даже о том, что десятки инфицированных были направлены на лечение в венгерские и польские больницы. Все потому, что интенсивная терапия в Румынии не выдерживает нагрузки на систему.

Как изменят карантин?

С полуночи 25 октября румынские власти объявили в стране ужесточение карантина. Помимо прочего, для жителей и гостей Румынии собираются объявить комендантский час. Однако ограничения на пребывание вне дома только до восьми вечера будет распространяться исключительно на невакцинированных людей.

Также известно, что румынов хотят обязать носить защитные маски не только в общественных местах, но и на улицах и в помещении.

Румыния остается одной из европейских стран, где уровень доверия к иммунизации против ковида один из самых низких. При этом смертность от "короны" зашкаливает: в среднем на миллион населения погибает 226 человек. По ЕС в целом такой показатель равен 24 умершим на миллион.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине запланировано расширение "красной" зоны, которую 26 октября пополнят еще две области.