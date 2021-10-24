У Румунії з антивакцинаторами вирішили боротися комендантською годиною

Людям без щеплень заборонять виходити на вулиці після восьмої вечора

Із понеділка, 25 жовтня, в Румунії почнуть діяти нові карантинні правила. Більшість із обмежень спрямовані на стимуляцію населення для отримання щеплень проти COVID-19.

Інформацію повідомляє BBC.

Місцеві лікарі скаржаться на збільшення кількості важких пацієнтів. Так, за станом на ранок 23 жовтня в Румунії було зареєстровано понад 192 тисяч активних кейсів коронавірусу. 1854 випадків вважаються серйозними і критичними для хворих.

Статистика коронавірусу в Румунії

Відомо навіть про те, що десятки інфікованих були спрямовані на лікування в угорські та польські лікарні. Все тому, що інтенсивна терапія в Румунії не витримує навантаження на систему.

Як змінять карантин?

Із опівночі 25 жовтня румунська влада встановлює в країні більш жорсткий карантин. Крім іншого, для жителів і гостей Румунії збираються оголосити комендантську годину. Однак обмеження на перебування поза домом тільки до восьмої вечора буде поширюватися виключно на невакцинованих людей.

Також відомо, що румунів хочуть зобов’язати носити захисні маски не тільки в громадських місцях, а й на вулицях і в приміщенні.

Румунія залишається однією з європейських країн, де рівень довіри до імунізації проти ковіду один із найнижчих. При цьому смертність від "корони" зашкалює: в середньому на мільйон населення гине 226 осіб. За ЄС в цілому такий показник дорівнює 24 померлих на мільйон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні заплановано розширення "червоної" зони, яку 26 жовтня поповнять ще дві області.