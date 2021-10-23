"Червона зона" розширюється: які області в неї увійдуть
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Обмеження почнуть діяти з 26 жовтня.
До семи областей, що вже знаходяться в особливих умовах карантину по коронавірусу, в "червону зону" увійдуть ще дві — Рівненська і Миколаївська.
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов за результатами позачергового засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Обмеження набудуть чинності 26 жовтня з опівночі. Так само як і в інших регіонах, частини з них можна буде уникнути при наявності сертифіката вакцинації.
У "червоній зоні" заборонена робота непродовольчих ринків, спортзалів, розважальних та культурно-мистецьких закладів.
Таким чином список "червоних" областей в Україні з вівторка буде таким:
- Донецька
- Дніпропетровська
- Запорізька
- Миколаївська
- Одеська
- Рівненська
- Сумська
- Чернігівська
- Херсонська.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні після введення "червоної зони" в частині регіонів люди почали активно вакцинуватися. За минулий день був поставлений рекорд за весь час пандемії.
Також рекордами, але вже зі знаком "-" відзначилися і дані МОЗ про хворих і смертності від ковіду — Україна потрапила в лідери в світі за цими показниками.
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