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"Червона зона" розширюється: які області в неї увійдуть

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Червона зона Новина оновлена 23 жовтня 2021, 13:05
Червона зона

Обмеження почнуть діяти з 26 жовтня.

До семи областей, що вже знаходяться в особливих умовах карантину по коронавірусу, в "червону зону" увійдуть ще дві — Рівненська і Миколаївська.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов за результатами позачергового засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Обмеження набудуть чинності 26 жовтня з опівночі. Так само як і в інших регіонах, частини з них можна буде уникнути при наявності сертифіката вакцинації.

У "червоній зоні" заборонена робота непродовольчих ринків, спортзалів, розважальних та культурно-мистецьких закладів.

Таким чином список "червоних" областей в Україні з вівторка буде таким:

  • Донецька
  • Дніпропетровська
  • Запорізька
  • Миколаївська
  • Одеська
  • Рівненська
  • Сумська
  • Чернігівська
  • Херсонська.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні після введення "червоної зони" в частині регіонів люди почали активно вакцинуватися. За минулий день був поставлений рекорд за весь час пандемії.

Також рекордами, але вже зі знаком "-" відзначилися і дані МОЗ про хворих і смертності від ковіду — Україна потрапила в лідери в світі за цими показниками.

Теги:
#Карантин #Коронавірус #Червона зона
Червона зона
Україна
"Червона зона" розширюється: які області в неї увійдуть
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