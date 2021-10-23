"Червона зона" розширюється: які області в неї увійдуть

Обмеження почнуть діяти з 26 жовтня.

До семи областей, що вже знаходяться в особливих умовах карантину по коронавірусу, в "червону зону" увійдуть ще дві — Рівненська і Миколаївська.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов за результатами позачергового засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Обмеження набудуть чинності 26 жовтня з опівночі. Так само як і в інших регіонах, частини з них можна буде уникнути при наявності сертифіката вакцинації.

У "червоній зоні" заборонена робота непродовольчих ринків, спортзалів, розважальних та культурно-мистецьких закладів.

Читайте також: Категорія Україна "Червона зона" — за якими правилами житимуть українці Посилення карантинних заходів з 18 жовтня буде діяти в 5 областях України.

Таким чином список "червоних" областей в Україні з вівторка буде таким:

Донецька

Дніпропетровська

Запорізька

Миколаївська

Одеська

Рівненська

Сумська

Чернігівська

Херсонська.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні після введення "червоної зони" в частині регіонів люди почали активно вакцинуватися. За минулий день був поставлений рекорд за весь час пандемії.

Також рекордами, але вже зі знаком "-" відзначилися і дані МОЗ про хворих і смертності від ковіду — Україна потрапила в лідери в світі за цими показниками.