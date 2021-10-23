Госпіталізацій більше, видужалих менше: яка обстановка з COVID-19 в Україні на 23 жовтня

Коронавірус не побив нові рекорди, але показники все одно не набагато кращі

На ранок суботи, 23 жовтня, коронавірус не став бити нові рекорди смертності і захворюваності в Україні, як робив це раніше два дні поспіль, але показники помітно не знизилися.

Про це йдеться в ранковому зведенні МОЗ, повідомляє "Телеграф".

Відзначимо, що за останню добу в Україні стало трохи менше нових хворих і смертей, але при цьому трохи підскочив рівень госпіталізацій і знизилася кількість видужалих.

На ранок 23 жовтня за добу зареєстрували:

23 229 нових випадків (23 785 було напередодні);

483 смерті (вчора було 614);

5 362 госпіталізації (5 141 напередодні);

8 330 видужалих (8 530 раніше).

При цьому, лідером по регіонах з найбільшим добовим числом нових випадків є Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Одеська області та Київ.

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Також Україна поставила новий рекорд вакцинації за добу, — щеплення напередодні зробили понад 290 тисячам людей.

Нагадаємо, що за останній тиждень в Україні рекордно зросли темпи поширення коронавірусу, — вперше з весни число нових хворих підскочило вище позначки в 21 тисячу хворих, і росте все більше, при цьому, максимальна смертність всього за кілька днів зросла від 481 до більш ніж 600 випадків на добу.

Як повідомляв "Телеграф", лідером за смертністю серед регіонів є Донецька область, а за нею ще і Дніпропетровська, Херсонська, Одеська.