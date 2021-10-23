Ми в повній дупі, трупи в лікарнях вже складають на підлозі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 75
Хоча з кожним днем в Україні вакцинують все більше людей, темпи захворюваності та смертності зростають в прогресії
Україна не справляється з темпами поширення коронавірусу, і той бʼє один рекорд за іншим, в той час як центри вакцинації, лікарні і морги переповнені. Але можна допомогти медикам вакцинувати населення.
Про це висловився головний редактор "Телеграфа" Ярослав Жарєнов.
"Ми в повній дупі. Півкраїни антивакцинаторів, трупи в лікарнях вже складають на підлозі. Цього разу ковід підібрався ще ближче, вже мруть ті, кого знав особисто і буквально нещодавно спілкувався.
В центрах вакцинації пздц і хаос, вибачте. Хто по запису вакцинуються в перемішку з тими, хто без запису. Таким чином черга зміщується. Люди стоять в чергах без масок і це виглядає ще більш апокаліптично.
Очевидно, з напливом переляканих людей, яких тільки зараз клюнуло в одне місце, влада не справляється. Розгорнуто центри вакцинації в гіпермаркетах і ТЦ, але цього мало.
Оскільки медиків і так мало, то вважаю за потрібне долучитись до кампанії вакцинації в якості волонтера. Готовий витратити щонайменше декілька днів для роботи в центрі вакцинації, вносити дані в компʼютер — робити те, що не потребує спеціальних медичних знань. [Заступниця міністра охорони здоров’я] Ірина Микичак, рік тому ми говорили, що не вистачає саме рук — готовий допомогти. Думаю, я такий буду не один".
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-