Рус

Ми в повній дупі, трупи в лікарнях вже складають на підлозі

Автор
Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
75
Одеські морги переповнені, тіла жертв коронавірусу нема куди дівати Новина оновлена 23 жовтня 2021, 08:30
Одеські морги переповнені, тіла жертв коронавірусу нема куди дівати

Хоча з кожним днем в Україні вакцинують все більше людей, темпи захворюваності та смертності зростають в прогресії

Україна не справляється з темпами поширення коронавірусу, і той бʼє один рекорд за іншим, в той час як центри вакцинації, лікарні і морги переповнені. Але можна допомогти медикам вакцинувати населення.

Про це висловився головний редактор "Телеграфа" Ярослав Жарєнов.

"Ми в повній дупі. Півкраїни антивакцинаторів, трупи в лікарнях вже складають на підлозі. Цього разу ковід підібрався ще ближче, вже мруть ті, кого знав особисто і буквально нещодавно спілкувався.

В центрах вакцинації пздц і хаос, вибачте. Хто по запису вакцинуються в перемішку з тими, хто без запису. Таким чином черга зміщується. Люди стоять в чергах без масок і це виглядає ще більш апокаліптично.

Очевидно, з напливом переляканих людей, яких тільки зараз клюнуло в одне місце, влада не справляється. Розгорнуто центри вакцинації в гіпермаркетах і ТЦ, але цього мало. 

Оскільки медиків і так мало, то вважаю за потрібне долучитись до кампанії вакцинації в якості волонтера. Готовий витратити щонайменше декілька днів для роботи в центрі вакцинації, вносити дані в компʼютер — робити те, що не потребує спеціальних медичних знань. [Заступниця міністра охорони здоров’я] Ірина Микичак, рік тому ми говорили, що не вистачає саме рук — готовий допомогти. Думаю, я такий буду не один".

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
Свої посади втратять цілий ряд чільних посадовців
Політика
Нові обличчя в Кабміні: кого з міністрів звільнять вже найближчим часом
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Свої посади втратять цілий ряд чільних посадовців
Нові обличчя в Кабміні: кого з міністрів звільнять вже найближчим часом
Дата публікації
Категорія
Прибув вантажний літак з допомогою.
США надіслали Україні військову допомогу для боротьби з агресією РФ
Дата публікації
Категорія
Жителі столиці будуть платити за тепло дорожче, але це неточно
Обіцянки Зеленського не допомогли: тепло для киян дорожчає на 44%, але є одне "але"
Дата публікації
Категорія
Поки столиця знаходиться в "помаранчевій" зоні
За крок від "червоної" зони: як посилять карантин в Києві (список заборон)
Дата публікації
Категорія
Загибла Галина Хатчинс
Поїхала з Києва підкорювати Голлівуд: що відомо про оператора, яку застрелив Алек Болдвін