"Красная зона" расширяется: какие области в нее войдут

Ограничения начнут действовать с 26 октября.

К семи областям, уже находящимся в особых условиях карантина по коронавирусу, в "красную зону" войдут еще две — Ровенская и Николаевская.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов по результатам внеочередного заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Ограничения вступят в силу 26 октября с полуночи. Так же как и в других регионах, части из них можно будет избежать при наличии сертификата вакцинации.

В "красной зоне" запрещена работа непродовольственных рынков, спортзалов, развлекательных и культурных заведений.

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Таким образом список "красных" областей в Украине со вторника будет таким:

Донецкая

Днепропетровская

Запорожская

Николаевская

Одесская

Ровенская

Сумская

Черниговская

Херсонская.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине после введения "красной зоны" в части регионов люди начали активно вакцинироваться. За прошедший день был поставлен рекорд за все время пандемии.

Также рекордами, но уже со знаком "-" отметились и данные минздрава о заболевших и смертности от ковида — Украина попала в лидеры в мире по этим показателям.