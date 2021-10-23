"Красная зона" расширяется: какие области в нее войдут
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Ограничения начнут действовать с 26 октября.
К семи областям, уже находящимся в особых условиях карантина по коронавирусу, в "красную зону" войдут еще две — Ровенская и Николаевская.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов по результатам внеочередного заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Ограничения вступят в силу 26 октября с полуночи. Так же как и в других регионах, части из них можно будет избежать при наличии сертификата вакцинации.
В "красной зоне" запрещена работа непродовольственных рынков, спортзалов, развлекательных и культурных заведений.
Таким образом список "красных" областей в Украине со вторника будет таким:
- Донецкая
- Днепропетровская
- Запорожская
- Николаевская
- Одесская
- Ровенская
- Сумская
- Черниговская
- Херсонская.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине после введения "красной зоны" в части регионов люди начали активно вакцинироваться. За прошедший день был поставлен рекорд за все время пандемии.
Также рекордами, но уже со знаком "-" отметились и данные минздрава о заболевших и смертности от ковида — Украина попала в лидеры в мире по этим показателям.
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