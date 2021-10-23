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"Красная зона" расширяется: какие области в нее войдут

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Красная зона Новость обновлена 23 октября 2021, 13:05
Красная зона

Ограничения начнут действовать с 26 октября.

К семи областям, уже находящимся в особых условиях карантина по коронавирусу, в "красную зону" войдут еще две — Ровенская и Николаевская. 

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов по результатам внеочередного заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. 

Ограничения вступят в силу 26 октября с полуночи. Так же как и в других регионах, части из них можно будет избежать при наличии сертификата вакцинации. 

В "красной зоне" запрещена работа непродовольственных рынков, спортзалов, развлекательных и культурных заведений. 

Таким образом список "красных" областей в Украине со вторника будет таким:

  • Донецкая 
  • Днепропетровская
  • Запорожская
  • Николаевская
  • Одесская
  • Ровенская
  • Сумская
  • Черниговская
  • Херсонская. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине после введения "красной зоны" в части регионов люди начали активно вакцинироваться. За прошедший день был поставлен рекорд за все время пандемии.

Также рекордами, но уже со знаком "-" отметились и данные минздрава о заболевших и смертности от ковида — Украина попала в лидеры в мире по этим показателям.

Теги:
#Карантин #Коронавирус #Красная зона
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