Думали, что спит: в Германии в самолете умер россиянин с коронавирусом

Как больной мужчина попал на борт пассажирского самолета, выясняют правоохранители.

В Германии на борту самолета, совершившего перелет из Стамбула в Гамбург, нашли тело 51-летнего мужчины без признаков жизни. Выяснилось, что пассажир был болен коронавирусом.

Как сообщает издание Spiegel, трагический инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако СМИ стало известно об этом только 1 ноября.

Тело мужчины было обнаружено на борту самолета Pegasus в среду, 27 октября, после того, как борт зашел на посадку в аэропорт Гамбурга. По предварительной информации, смерть 51-летнего мужчины наступила во время перелета. Поскольку он летел сам и был одет в защитную маску, факт его смерти остался незамеченным. Пассажиры думали, что мужчина просто спит.

Уже после высадки всех граждан из самолета было обнаружено тело 51-летнего мужчины. Коронавирус у него обнаружили уже во время предварительного осмотра тела. Также выяснилось, что умерший серьезно болел.

Некоторые местные издания сообщили, что умерший был россиянином, жившим на территории Шлессиг-Гольштайн на севере Германии.

Сейчас правоохранители выясняют, как больной коронавирусом мужчина попал на борт самолета, ведь для этого ему понадобился бы отрицательный тест на коронавирус, свидетельство о выздоровлении или сертификат вакцинации.

Отправят ли пассажиров самолета на карантин – неизвестно.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Одессе от коронавируса скончался известный украинский поэт и детский писатель Владимир Рутковский.