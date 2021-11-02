Думали, що спить: у Німеччині в літаку помер росіянин з коронавірусом
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Як хворий чоловік потрапив на борт пасажирського літака з'ясовують правоохоронці
У Німеччині на борту літака, який здійснив переліт зі Стамбулу у Гамбург, знайшли тіло 51-річного чоловіка без жодних ознак життя. З’ясувалося, що пасажир був хворий на коронавірус.
Як повідомляє видання Spiegel, трагічний інцидент трапився ще минулого тижня, однак ЗМІ стало відомо про це лише 1 листопада.
Тіло чоловіка виявили на борту літака Pegasus у середу, 27 жовтня, після того, як борт зайшов на посадку в аеропорт Гамбурга. За попередньою інформацією, смерть 51-річного чоловіка настала під час перельоту. Оскільки він летів сам і був одягнений у захисну маску, факт його смерті залишився непоміченим. Пасажири думали, що чоловік просто спить.
Вже після висадки усіх громадян з літака було виявлено тіло 51-річного чоловіка. Коронавірус у нього виявили вже під час попереднього огляду тіла. Також з’ясувалося, що померлий серйозно хворів.
Деякі місцеві видання повідомили, що померлий був росіянином, який жив на території Шлесвіг-Гольштайн, що на півночі Німеччини.
Зараз правоохоронці з’ясовують, як хворий коронавірусом чоловік потрапив на борт літака, адже для цього йому знадобився б негативний тест на коронавірус, свідоцтво про одужання або сертифікат вакцинації.
Чи відправлять пасажирів літака на карантин — невідомо.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Одесі від коронавірусу помер відомий український поет та дитячий письменник Володимир Рутковський.
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