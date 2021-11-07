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Босния и Герцеговина ушла под воду: метеорологи прогнозируют новые ливни (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Людей эвакуировали из опасных районов Новость обновлена 07 ноября 2021, 14:59
Людей эвакуировали из опасных районов

От природной катастрофы пострадали люди, животные и дорогостоящая техника

Начиная с 5 ноября, несколько муниципалитетов Боснии и Герцеговины борются с последствиями сильного наводнения. Проводится эвакуация населения и попытки разобрать образовавшиеся завалы.

Подробности сообщают местное издание Factor, а также официальный сайт Федерального управления цивильной защиты (FUCZ).

Из-за сильных ливней, обрушившихся на государство в начале ноября, местные водоемы постепенно вышли из берегов. Сообщается, что больше всего пострадали муниципалитеты Новый Град и Илиджа, которые относятся к Сараево. Также спасатели постоянно работают в районах Райлова, Доглод, Рельево и Отес.

Люди передвигаются на лодках
Люди передвигаются на лодках

В отдельных населенных пунктах проводится эвакуация, при чем спасают как людей, так и животных. Менее пострадавшим от наводнениям городам подвозят дополнительную провизию и другие необходимые вещи.

Собаки явно рады, что их забрали из затопленного района
Собаки явно рады, что их забрали из затопленного района
В некоторых хозяйствах приходится спасать и других животных
В некоторых хозяйствах приходится спасать и других животных

Большую опасность наводнение имело для кислородной заправочной станции "Мессер", которая находится неподалеку Сараево. Имелась угроза прекращения поставок медицинского кислорода в местные больницы, что в условиях коронавирусной пандемии может грозить смертью многим тяжелым пациентам.

Людям также привозят продукты
Людям также привозят продукты

По словам директора компании Авдо Дедича, сейчас сотрудники "Мессера" работают над тем, чтобы убрать повреждения и расчистить территорию. Часто для этого приходится пользоваться тракторами и эвакуаторами. В некоторых местах вода достигла отметки в два метра.

При этом в "Мессере" надеются, что ситуация с поставками кислорода для больниц будет стабильной. На станции тесно сотрудничают со спасательными службами.

Спасатели эвакуируют людей из опасных районов /
Спасатели эвакуируют людей из опасных районов /
Многим пожилым людям пришлось покинуть свои дома /
Многим пожилым людям пришлось покинуть свои дома /

При этом погода все еще не стабилизировалась. Представители FUCZ сообщают, что в понедельник, 8 ноября, метеорологи прогнозируют новые затяжные дожди, что способно привести к новой волне наводнений. Людей также предупреждают о возможных сдвигах грунта.

Отметим, что от последнего масштабного наводнения в Европе прошел практически месяц. Перед этим, как рассказывал "Телеграф", вода, вышедшая из берегов, помешала провести в некоторых районах Италии местные выборы.

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#Европа #Наводнение #Босния и Герцеговина
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