Босния и Герцеговина ушла под воду: метеорологи прогнозируют новые ливни (фото, видео)

От природной катастрофы пострадали люди, животные и дорогостоящая техника

Начиная с 5 ноября, несколько муниципалитетов Боснии и Герцеговины борются с последствиями сильного наводнения. Проводится эвакуация населения и попытки разобрать образовавшиеся завалы.

Подробности сообщают местное издание Factor, а также официальный сайт Федерального управления цивильной защиты (FUCZ).

Из-за сильных ливней, обрушившихся на государство в начале ноября, местные водоемы постепенно вышли из берегов. Сообщается, что больше всего пострадали муниципалитеты Новый Град и Илиджа, которые относятся к Сараево. Также спасатели постоянно работают в районах Райлова, Доглод, Рельево и Отес.

Люди передвигаются на лодках

В отдельных населенных пунктах проводится эвакуация, при чем спасают как людей, так и животных. Менее пострадавшим от наводнениям городам подвозят дополнительную провизию и другие необходимые вещи.

Собаки явно рады, что их забрали из затопленного района

В некоторых хозяйствах приходится спасать и других животных

Большую опасность наводнение имело для кислородной заправочной станции "Мессер", которая находится неподалеку Сараево. Имелась угроза прекращения поставок медицинского кислорода в местные больницы, что в условиях коронавирусной пандемии может грозить смертью многим тяжелым пациентам.

Людям также привозят продукты

По словам директора компании Авдо Дедича, сейчас сотрудники "Мессера" работают над тем, чтобы убрать повреждения и расчистить территорию. Часто для этого приходится пользоваться тракторами и эвакуаторами. В некоторых местах вода достигла отметки в два метра.

При этом в "Мессере" надеются, что ситуация с поставками кислорода для больниц будет стабильной. На станции тесно сотрудничают со спасательными службами.

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При этом погода все еще не стабилизировалась. Представители FUCZ сообщают, что в понедельник, 8 ноября, метеорологи прогнозируют новые затяжные дожди, что способно привести к новой волне наводнений. Людей также предупреждают о возможных сдвигах грунта.

Отметим, что от последнего масштабного наводнения в Европе прошел практически месяц. Перед этим, как рассказывал "Телеграф", вода, вышедшая из берегов, помешала провести в некоторых районах Италии местные выборы.