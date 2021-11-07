Боснія та Герцеговина пішла під воду: метеорологи прогнозують нові зливи (фото, відео)
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Від природної катастрофи постраждали люди, тварини та дорога техніка
Починаючи з 5 листопада, кілька муніципалітетів Боснії та Герцеговини борються з наслідками сильної повені. Проводиться евакуація населення і спроби розібрати завали,які утворилися.
Подробиці повідомляють місцеве видання Factor, а також офіційний сайт Федерального управління цивільного захисту (FUCZ).
Через сильні зливи, які обрушилися на державу на початку листопада, місцеві водойми поступово вийшли з берегів. Повідомляється, що найбільше постраждали муніципалітети Новий Град та Іліджа, які належать до Сараєво. Також рятувальники постійно працюють у районах Райлова, Доглод, Рельєво та Отес.
В окремих населених пунктах проводиться евакуація, причому рятують як людей, так і тварин. Менш постраждалим від повеней містам підвозять додаткову провізію та інші необхідні речі.
Велику небезпеку повінь мала для кисневої заправної станції "Мессер", що неподалік Сараєва. Була загроза припинення постачання медичного кисню до місцевих лікарень, що в умовах коронавірусної пандемії може загрожувати смертю багатьом важким пацієнтам.
За словами директора компанії Авдо Дедича, зараз співробітники "Мессера" працюють над тим, щоб усунути пошкодження та розчистити територію. Часто для цього доводиться користуватися тракторами та евакуаторами. У деяких місцях вода досягла позначки у два метри.
При цьому в "Месері" сподіваються, що ситуація з постачанням кисню для лікарень буде стабільною. На станції тісно співпрацюють із рятувальними службами.
При цьому погода ще не стабілізувалася. Представники FUCZ повідомляють, що у понеділок, 8 листопада, метеорологи прогнозують нові затяжні дощі, що здатне призвести до нової хвилі повеней. Людей також попереджають про можливі зсуви ґрунту.
Зазначимо, що від останньої масштабної повені в Європі пройшов майже місяць. Перед цим, як розповідав "Телеграф", вода, що вийшла з берегів, завадила провести в деяких районах Італії місцеві вибори.
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