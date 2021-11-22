Объелась и застряла в кормушке: британская белка развеселила сеть (видео)

На попытки помочь животное реагировало весьма адекватно

Курьезным случаем закончится для жителей английского Суррея встреча с лесной белкой. Так, жителям Банстеда пришлось вызывать спасателей, чтобы достать зверька… из кормушки с орехами.

Подробности сообщило британское издание METRO.

Кто-то может решить, что белка получила по заслугам, в буквальном смысле оказавшись за решеткой. Все потому, что еду она решила получить в кормушке, предназначенной для птиц.

Впрочем, небольшие размеры клетки белку не смутили, и она принялась лакомиться орешками, которых было вдоволь. Впрочем, сразу после насыщения зверьку остановиться не удалось.

Результатом таких "гастрономических стараний" стало застревание белки между прутьев кормушки. Чтобы освободить животное, надсмотрщикам местного сада пришлось обратиться за помощью к спасателям.

Те, к слову, прибыли весьма быстро и оперативно избавили белку от дополнительных железных "одежд". Интересно, что во время спасательной операции зверек практически не двигался и смотрел на происходящее с весьма понимающим видом.

Однако как только белка получила возможность двигаться, она тут же убежала в ближайшие кусты.

Местные спасатели говорят, что уже не раз сталкивались с подобными историями. К тому же, многие местные птичьи кормушки специально оборудуют "антибелочьими" механизмами, которые могут навредить животным. Англичан призвали использовать более простые конструкции, чтобы не поранить белок.

В Украине же встречи с белками чаще всего не имеют такого позитивного окончания. Как писал "Телеграф", недавно в Черновцах пришлось закрыть на карантин часть города — из-за того, что людей покусала бешеная белка.