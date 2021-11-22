Об’їлася і застрягла у годівниці: британська білка розвеселила мережу (відео)

На спроби допомогти тварина реагувала адекватно

Курйозною пригодою закінчилася для мешканців англійського Суррея зустріч із лісовою білкою. Так, жителям Банстеда довелося викликати рятувальників, щоб дістати звірятко… з годівниці із горіхами.

Подробиці повідомило британське видання METRO.

Хтось може вирішити, що білка отримала по заслугах, в прямому сенсі опинившись за ґратами. А все тому, що їжу вона вирішила отримати із годівниці, призначеної для птахів.

Утім, невеликі розміри клітки білку не збентежили, і вона почала ласувати горішками, яких було вдосталь. Втім, одразу після насичення звірятку зупинитися не вдалося.

Результатом таких "гастрономічних старань" стало застрявання білки між прутами годівниці. Щоб звільнити тварину, наглядачам місцевого садка довелося звернутися по допомогу до рятувальників.

Ті, до речі, прибули доволі швидко, і оперативно позбавили білку додаткового залізного "одягу". Цікаво, що під час рятувальної операції звірятко практично не рухалося і спостерігало за тим, що відбувається, з дуже розуміючим виглядом.

Однак як тільки білка отримала можливість рухатися, вона одразу втекла до найближчих кущів.

Місцеві рятувальники кажуть, що вже неодноразово стикалися з подібними історіями. До того ж, багато місцевих пташиних годівниць спеціально обладнають "антибілочими" механізмами, які можуть нашкодити тваринам. Англійців закликали використовувати простіші конструкції, щоб не поранити білок.

В Україні ж зустрічі з білками найчастіше не мають такого позитивного закінчення. Як писав "Телеграф", нещодавно у Чернівцях довелося закрити на карантин частину міста — через те, що людей покусала скажена білка.