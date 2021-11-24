Укр

В Британии могут запретить лобстеров и раков в меню: известна причина

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Омар
Омар

В новый законопроект о защите животных внесли изменения после отчета от том, что моллюски и ракообразные чувствуют боль.

В Великобритании внесены правки в рассматриваемый законопроект о благополучии животных — в список разумных существ, кроме позвоночных, внесли крабов, раков, омаров, лобстеров и некоторых других морских существ. 

Об этом сообщает сайт правительства Великобритании. 

Кроме десятиногих ракообразных в список попали и головоногие моллюски, например осьминоги. 

Как пишет CNN, законодатели основывались на отчете Лондонской школы экономики. Согласно ему у кальмаров, каракатиц, лобстеров и других беспозвоночных достаточный уровень развития нервной системы, чтобы чувствовать боль. Из-за этого их не стоит варить живьем и необходимо оглушать и транспортировать определенным способом. 

Поправка в законопроект не оказывает моментального влияния на промысел или требования к приготовлению головоногих и ракообразных. Но если поправки будут приняты, это повлияет на различные решения в будущем, сообщает сайт правительства. 

Ранее "Телеграф" писал о жестоком обращении с животными под Киевом — телами умерших кошек и собак могли кормить остальных.

Теги:
#Великобритания #Раки #Омары #Осьминоги
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