У Британії можуть заборонити лобстерів та раків у меню: відома причина

У новий законопроєкт про захист тварин внесли зміни після звіту про те, що молюски та ракоподібні відчувають біль.

У Великобританії внесено правки до законопроєкту про благополуччя тварин, що розглядається, — до списку розумних істот, крім хребетних, внесли крабів, раків, омарів, лобстерів та деяких інших морських створінь.

Про це повідомляє сайт уряду Великої Британії.

Крім десятиногих ракоподібних до списку потрапили і головоногі молюски, наприклад, восьминоги.

Як пише CNN, законодавці ґрунтувалися на звіті Лондонської школи економіки. Згідно з ним у кальмарів, каракатиць, лобстерів та інших безхребетних достатній рівень розвитку нервової системи, щоб відчувати біль. Через це їх не варто варити живцем і необхідно оглушати та транспортувати певним способом.

Поправка до законопроєкту не надає моментального впливу на промисел чи вимоги до приготування головоногих та ракоподібних. Але якщо поправки будуть ухвалені, це вплине на різні рішення у майбутньому, повідомляє сайт уряду.

Раніше "Телеграф" писав про жорстоке поводження з тваринами під Києвом — тілами померлих котів і собак могли годувати інших.