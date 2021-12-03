В Сербии устроили скандал с пропагандой террористов "ЛНР": детали

Инцидент произошел на конкурсе детского рисунка.

В Сербии разразился дипломатический скандал. Украинское посольство заявило, что конкурс детских рисунков на сказочную тематику использовали для пропаганды террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщает посольство в Facebook.

Инцидент произошел в муниципалитете Опово. В рамках фестиваля российского детского кино проходил художественный конкурс "Волшебный мир сказки". Его победителем стала Алиса Грошева, десятилетняя девочка с оккупированной территории из города Краснодон. Вот только страной указана не Украина, а самоназвание оккупантов "ЛНР".

Украинские дипломаты сообщили, что конкурс проводился при финансовой поддержке муниципалитета и отметили, что приравнивание терророрганизации "ЛНР" к государству может быть расценено как притязание на целостность и суверенность страны, а также призвали прекратить пропаганду.

Также в посольстве напомнили о правовых последствиях сотрудничества органов государственной власти Сербии с террористическими организациями, которые действуют на оккупированной части Донбасса.

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