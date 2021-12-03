Укр

В Сербии устроили скандал с пропагандой террористов "ЛНР": детали

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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В конкурсе также участвовали дети из Беларуси, Эстонии, Казахстана. Новость обновлена 03 декабря 2021, 20:00
В конкурсе также участвовали дети из Беларуси, Эстонии, Казахстана.

Инцидент произошел на конкурсе детского рисунка.

В Сербии разразился дипломатический скандал. Украинское посольство заявило, что конкурс детских рисунков на сказочную тематику использовали для пропаганды террористической организации "ЛНР". 

Об этом сообщает посольство в Facebook. 

Инцидент произошел в муниципалитете Опово. В рамках фестиваля российского детского кино проходил художественный конкурс "Волшебный мир сказки". Его победителем стала Алиса Грошева, десятилетняя девочка с оккупированной территории из города Краснодон. Вот только страной указана не Украина, а самоназвание оккупантов "ЛНР". 

Украинские дипломаты сообщили, что конкурс проводился при финансовой поддержке муниципалитета и отметили, что приравнивание терророрганизации "ЛНР" к государству может быть расценено как притязание на целостность и суверенность страны, а также призвали прекратить пропаганду. 

Также в посольстве напомнили о правовых последствиях сотрудничества органов государственной власти Сербии с террористическими организациями, которые действуют на оккупированной части Донбасса. 

Ранее "Телеграф" писал о провокации в Польше накануне дня Независимости государства — памятник одному из важных деятелей истории разрисовали в желтый и синий.

Теги:
#Сербия #Конкурс рисунков #ЛНР
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