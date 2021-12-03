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У Сербії вчинили скандал із пропагандою терористів "ЛНР": деталі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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У конкурсі також брали участь діти із Білорусі, Естонії, Казахстану. Новина оновлена 03 грудня 2021, 20:00
У конкурсі також брали участь діти із Білорусі, Естонії, Казахстану.

Інцидент стався на конкурсі дитячого малюнку.

У Сербії вибухнув дипломатичний скандал. Українське посольство заявило, що конкурс дитячих малюнків на казкову тематику використано для пропаганди терористичної організації "ЛНР".

Про це повідомляє посольство у Facebook.

Інцидент стався у муніципалітеті Опово. У рамках фестивалю російського дитячого кіно проходив мистецький конкурс "Чарівний світ казки". Його переможцем стала Аліса Грошева, десятирічна дівчинка з окупованої території із міста Краснодон. Ось тільки країною вказано не Україну, а самоназву окупантів "ЛНР".

Українські дипломати повідомили, що конкурс проводився за фінансової підтримки муніципалітету та зазначили, що прирівнювання теророрганізації "ЛНР" до держави може бути розцінене як претензія на цілісність та суверенність країни, а також закликали припинити пропаганду.

Також у посольстві нагадали про правові наслідки співпраці органів державної влади Сербії з терористичними організаціями, які діють на окупованій частині Донбасу.

Раніше "Телеграф" писав про провокацію в Польщі напередодні дня Незалежності держави — пам’ятник одному з важливих діячів історії розмалювали у жовтий та синій.

Теги:
#Сербія #Конкурс малюнків #ЛНР
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