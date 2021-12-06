Укр

В Финляндии начали выдавать компенсации за побочки от вакцинации

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Вакцинация
Вакцинация

В основном дело касалось легких "побочек".

Жители Финляндии потребовали компенсации за побочные эффекты после вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщает Yle.

Несмотря на то, что в стране всего было сделано около 8 миллионов прививок, к страховым компаниям с жалобой на "побочки" обратились около тысячи человек.

В основном жалобы поступали из-за несущественных эффектов, которые быстро проходят. Но вместе с тем, компенсацию удалось получить "паре сотен человек".

Здравоохранительное ведомство Финляндии также подчеркивает, что серьезные побочные эффекты после вакцинации крайне редки.

Так, по его данным, среди финнов лишь у одного из ста тысяч человек наблюдалась аллергическая реакция на компоненты препаратов. Также сообщается, что развитие миокардита было зафиксировано у одного из пяти тысяч человек, получивших вторую дозу.

Как сообщалось ранее, в Украине с 6 декабря будут изменены правила карантина. В большинстве своем они затронут жителей областей в "желтой" зоне по распространению коронавируса, а также тех людей, которые получили лишь одну дозу вакцины против COVID-19.

Теги:
#Финляндия #Коронавирус #Covid-19
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